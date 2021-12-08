موقع اكواد سكنات فري فاير 2021 غير مستعمل سيرفر الشرق الاوسط Free Fire Codes

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اكواد سكنات فري فاير حيث تعد أكواد لعبة فري فاير طريقة رائعة للحصول على هداية حصرية ومجانية في Free Fire ويمكن للاعبين استردادها باتباع الخطوات التي سيتم ذكرها في المقالة. حيث تعتبر الشخصيات الجديدة جزءًا كبيرًا من اللعبة ويحب اللاعبون معاملتها كمقتنيات لإضافتها إلى مجموعتهم. تمنح بعض مستحضرات التجميل مثل جلود الأسلحة للاعبين قوة كبيرة عند مهاجمة اللاعبين. تعد أكواد الاسترداد طريقة رائعة لتجنب الإنفاق.اكواد سكنات فري فاير
أولا سنتعرف على كيف تدخل رمزك: حيث إذا توفر أمامك رمز يجب عليك استخدامه سريعا لأن هذه الرموز تكون غير متاحة بعد فترة قليلة، وقبل أن نتحقق من أكواد الاسترداد، من المهم معرفة كيفية استردادها. ثم إذا كنت قد بدأت للتو، فمن المحتمل أنك لست معتادًا على الطريقة، لذلك سنشرح لك الآن.
- أولاً، تحتاج إلى فتح موقع الويب الرسمي لمركز استرداد Free Fire.
- ثم هناك سيتعين عليك تسجيل الدخول باستخدام حسابك على Facebook أو Google أو Apple أو Huawei أو VK.
- ثم يجب عليك التأكد من أن الحساب مرتبط بملفك الشخصي داخل اللعبة لأن حسابات الضيف لا يمكنها استرداد الرموز.
- ثانيًا، سيتعين عليك إدخال الرمز المكون من 12 رقمًا.
- حيث يجب أن تكون مكتوبة بأحرف كبيرة، تمامًا كما تراها مكتوبة.
- ملحوظة: إذا لم تكتبها في الأحرف الكبيرة، فقد لا تتمكن من استردادها، أو قد تقول أن الرمز غير صالح.
- بعد التأكيد، ثم سيظهر مربع حوار للتدقيق المتبادل. انقر فوق “موافق”.
- أخيرًا، ثم افتح صندوق البريد داخل اللعبة. سيتم إرسال جميع المكافآت إلى هناك.
- ثم بمجرد استرداد الرموز بنجاح، يمكن للاعبين جمع مكافآتهم في قسم البريد داخل اللعبة.
- ملاحظة هامة: سيستغرق الحصول على الرموز 24 ساعة، ولن تعمل النقاط مع حسابات الضيوف.
-
|صندوق نهب السلاح
|4MZJ669AXEEU
|صندوق سلاح
|XSEU RTYH BVCX
|الحصول على 50000 ماسة
|MJTFAER5UOP11
|قسيمة ماس مجانية
|AWER-TGHB-VCSD
|استبدال صندوق نهب سلاح وايلدرنس هانتر
|MCP3WABQT43T
- VNY3MQWNKEGU
- 8QW6TDX2D8A4
- RRF6WMKMDPJV
- PCNF5CQBAJLK
- BPDSDHCXPXWT
- G3MKNDD24G9D
- 6XMNG242VMKV
- FF8M82QK7C2M
|سلاح MP40
|FFMC LJES SCR7
|صندوق نهب سلاح المعاقبين
|Q67D37Y5H9RW
|سلاح الأرنب المجنون 4x MP40
|5FBKP6U2A6VD
|سلاح كرنفال 2
|C23Q 2AGP 9PH
|سلاح الرمال الحارقة
|MCPGWJWKYD86
وهكذا قد عرضنا أهم الاكواد حاليا، ولكن يمكنك متابعه باقي الاكواد من خلال أستبدال كودات فري فاير، واذا كان يوجد أكواد انت تريدها ولكنها غير متوفرة في المقال، يمكنك ترك لنا طلبك أو رأيك في التعليقات.
الوسوم
اكواد سكنات فري فاير حيث تعد أكواد لعبة فري فاير طريقة رائعة للحصول على هداية حصرية ومجانية في Free Fire ويمكن للاعبين استردادها باتباع الخطوات التي سيتم ذكرها في المقالة. حيث تعتبر الشخصيات الجديدة جزءًا كبيرًا من اللعبة ويحب اللاعبون معاملتها كمقتنيات لإضافتها إلى مجموعتهم. تمنح بعض مستحضرات التجميل مثل جلود الأسلحة للاعبين قوة كبيرة عند مهاجمة اللاعبين. تعد أكواد الاسترداد طريقة رائعة لتجنب الإنفاق.اكواد سكنات فري فاير
أولا سنتعرف على كيف تدخل رمزك: حيث إذا توفر أمامك رمز يجب عليك استخدامه سريعا لأن هذه الرموز تكون غير متاحة بعد فترة قليلة، وقبل أن نتحقق من أكواد الاسترداد، من المهم معرفة كيفية استردادها. ثم إذا كنت قد بدأت للتو، فمن المحتمل أنك لست معتادًا على الطريقة، لذلك سنشرح لك الآن.
- أولاً، تحتاج إلى فتح موقع الويب الرسمي لمركز استرداد Free Fire.
- ثم هناك سيتعين عليك تسجيل الدخول باستخدام حسابك على Facebook أو Google أو Apple أو Huawei أو VK.
- ثم يجب عليك التأكد من أن الحساب مرتبط بملفك الشخصي داخل اللعبة لأن حسابات الضيف لا يمكنها استرداد الرموز.
- ثانيًا، سيتعين عليك إدخال الرمز المكون من 12 رقمًا.
- حيث يجب أن تكون مكتوبة بأحرف كبيرة، تمامًا كما تراها مكتوبة.
- ملحوظة: إذا لم تكتبها في الأحرف الكبيرة، فقد لا تتمكن من استردادها، أو قد تقول أن الرمز غير صالح.
- بعد التأكيد، ثم سيظهر مربع حوار للتدقيق المتبادل. انقر فوق “موافق”.
- أخيرًا، ثم افتح صندوق البريد داخل اللعبة. سيتم إرسال جميع المكافآت إلى هناك.
- ثم بمجرد استرداد الرموز بنجاح، يمكن للاعبين جمع مكافآتهم في قسم البريد داخل اللعبة.
- ملاحظة هامة: سيستغرق الحصول على الرموز 24 ساعة، ولن تعمل النقاط مع حسابات الضيوف.
-
|صندوق نهب السلاح
|4MZJ669AXEEU
|صندوق سلاح
|XSEU RTYH BVCX
|الحصول على 50000 ماسة
|MJTFAER5UOP11
|قسيمة ماس مجانية
|AWER-TGHB-VCSD
|استبدال صندوق نهب سلاح وايلدرنس هانتر
|MCP3WABQT43T
- VNY3MQWNKEGU
- 8QW6TDX2D8A4
- RRF6WMKMDPJV
- PCNF5CQBAJLK
- BPDSDHCXPXWT
- G3MKNDD24G9D
- 6XMNG242VMKV
- FF8M82QK7C2M
|سلاح MP40
|FFMC LJES SCR7
|صندوق نهب سلاح المعاقبين
|Q67D37Y5H9RW
|سلاح الأرنب المجنون 4x MP40
|5FBKP6U2A6VD
|سلاح كرنفال 2
|C23Q 2AGP 9PH
|سلاح الرمال الحارقة
|MCPGWJWKYD86
وهكذا قد عرضنا أهم الاكواد حاليا، ولكن يمكنك متابعه باقي الاكواد من خلال أستبدال كودات فري فاير، واذا كان يوجد أكواد انت تريدها ولكنها غير متوفرة في المقال، يمكنك ترك لنا طلبك أو رأيك في التعليقات.
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