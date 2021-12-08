موعد مباراة قطر والإمارات والقنوات الناقلة الجمعة 10\12\2021 ربع نهائي كأس العرب قطر 2021

تترقب الجماهير العاشقة والمحبة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة قطر والإمارات القادمة في كأس العرب الدور ربع النهائي، والتي من المقرر لها اليوم الجمعة الموافق 10\12\2021، حيث يستضيف استاد البيت مباراة قطر القادمة في كأس العرب ضد الإمارات، مباراة يسعى كل فريق فيها نحو الفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة، وسوف تقام مباراة تونس وعمان في نفس اليوم قبل مباراة الإمارات وقطر، وهناك اهتمام إعلامي كبير بالمباراة ولذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني”، موعد مباراة الإمارات وقطر، وما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات وكافة تفاصيل المباراة.

يدخل منتخب قطر صاحب الاستضافة المباراة ساعياً وباحثاً عن الفوز والوصول إلى نصف نهائي البطولة، وانتظار الفائز من مباراة تونس وعمان، يقدم المنتخب العماني مستوى رائع في هذه البطولة، وقد وصل العنابي إلى الدور ربع النهائي، بعد أن احتل أول المجموعة الأولى في دور المجموعات وحصل على العلامة الكاملة 9 نقاط، ويسعى لاستكمال المشوار والتتويج باللقب العربي الغالي.

في المقابل يسعى منتخب الإمارات نحو الفوز بالمباراة وانتزاع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، صعد منتخب عيال زايد إلى ربع نهائي البطولة بعد أن حصل على بطاقة التأهل كثاني المجموعة الثانية خلف المنتخب التونسي، وهناك تصاعد في المستوى الفني والبدني للمنتخب الإماراتي، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة كبيرة وقوية بين المنتخبين، مباراة تتسم بالندية والسرعة والرغبة في الفوز والحصول على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة قطر والإمارات

يحتضن استاد البيت مباراة الإمارات القادمة في كأس العرب ضد قطر، والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق 10\12\2021، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:00:- حسب توقيت موريتانيا والتوقيت العالمي جرينتش.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية والعراق وسوريا والكويت والبحرين واليمن والأردن وفلسطين ولبنان.

23:00:- الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات، سؤال ازداد البحث عنه بصورة كبيرة في مواقع التواصل ومحركات البحث، ومن المعروف للجميع أن شبكة قنوات beIN Sports هي المالكة لحقوق نقل مباريات بطولة كأس العرب قطر 2021، وقد قررت إدارة قناة beIN نقل جميع المباريات مجاناً، ولذلك سوف يتم نقل مباراة الإمارات ضد قطر على قناة beIN Sports 1 HD.

المباراة قطر – الإمارات البطولة كأس العرب الدور ربع النهائي الموعد والتوقيت الجمعة 10\12\2021 الملعب استاد البيت القنوات الناقلة beIN Sports 1 HD

جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب بطاقة مباراة الإمارات وقطر