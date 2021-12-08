موعد مباراة الجزائر والمغرب والقنوات الناقلة السبت 11\12\2021 في ربع نهائي كأس العرب

تترقب جماهير وعشاق كرة القدم موعد مباراة الجزائر والمغرب في ربع نهائي كأس العرب قطر 2021، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 11\12\2021، حيث يحتضن استاد الثمامة مباراة الجزائر القادمة في كأس العرب ضد المغرب في ربع نهائي البطولة، مباراة المغرب ضد الجزائر وصفها الخبراء بأنها نهائي مبكر، لقوة وتاريخ المنتخبين الكبيرين، وهناك اهتمام إعلامي وجماهيري كبير بالمباراة، لذلك سوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، موعد مباراة المغرب والجزائر والقنوات الناقلة وكافة التفاصيل الخاصة بالقناة.

يدخل محاربو الصحراء المباراة برغبة قوية وأكيدة على تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي البطولة، لكنه سوف يصطدم بمنتخب قوي حقق الفوز في جميع مبارياته في دور المجموعات، مباراة المغرب ضد الجزائر تعد ديربي خاص ينتظره الملايين، وقد وصل المنتخب الجزائري إلى هذه المباراة بعد أن صعد ثاني مجموعته خلف منتخب مصر بفارق الإنذارات، وتعد هي المرة الأولى التي تحسم فيها البطاقات الصفراء ترتيب المجموعة، وهناك عدد من المباريات في الدور ربع النهائي، حيث يلتقي منتخبي قطر والإمارات ومنتخب تونس وعمان، كما سوف يلتقي منتخبي مصر والأردن في ربع نهائي البطولة.

في المقابل يسعى منتخب المغرب نحو الفوز الرابع على التوالي له في البطولة، وحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة ومقابلة الفائز من مباراة قطر والإمارات، ظهر منتخب أسود الأطلسي بمستوى رائع في هذه البطولة، ويعد من المنتخبات المرشحة بقوة للحصول على اللقب العربي، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة بين الكبيرين، مباراة تتسم بالندية والقوة والسرعة والمتعة والرغبة في تحقيق الفوز والوصول إلى نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة الجزائر والمغرب

يحتضن استاد الثمامة مباراة المغرب القادمة في كأس العرب ضد الجزائر، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 11\12\2021، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والبحرين والكويت وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

23:00:- الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والمغرب، سؤال تردد كثيراً عبر محركات البحث ومواقع التواصل، وكما هو معروف فإن قنوات beIN Sports هي المالكة لحقوق نقل مباريات بطولة كأس العرب قطر 2021، وقد قررت إدارة قنوات beIN نقل جميع مباريات البطولة بالمجان للمشاهدين، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة المغرب ضد الجزائر على قناة beIN Sports 1 HD.

المباراة الجزائر – المغرب البطولة كأس العرب الدور ربع النهائي الموعد والتوقيت السبت 11\12\2021 – 20:00 بتوقيت الجزائر والمغرب الملعب استاد الثمامة القنوات الناقلة beIN Sports 1HD

جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب قطر 2021 بطاقة المباراة