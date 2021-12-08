رابط التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والحصول علي المساعدات

التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون التي يبحث عنها مجموعات كثيرة جداً من داخل وخارج المملكة العربية السعودية لأجل الاستفادة من الإعفاء من سداد الديون، حيث يتيح الديوان الملكي السعودي للمساعدات آلية سداد القروض والديون على المواطنين المتعثرين في السداد بشرط التأكد من عدم القدرة على السداد.
فيما يقف الديوان الملكي السعودي بجانب أي مواطن يتعرض لظروف طارئة سواء كانت مالية أو اجتماعية أو مرضية، حيث يقوم مكتب الديوان الملكي السعودي بدور عظيم مساندة الأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات، لهذا تجد الكثير من أبناء الوطن يبحثون عن الطريقة التي من خلالها يتمكنون من تقديم طلب للديوان الملكي لتسديد القروض والديون.التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون
يتم التقديم على الحصول على مساعدة مثل سداد الديون أو القروض من خلال عدة طرق الطريقة الأولي إلكترونيا بواسطة إتباع الخطوات التالية:
- الدخول المباشر على رابط الديوان الملكي السعودي.
- يقوم المواطن بالتوجه إلي تحديد الإمارة من الصفحة الرئيسية.
- التوجه إلي قائمة الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على مساعدة الديوان الملكي السعودي.
- تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.
- الضغط على إرسال طلب مساعدة للديوان الملكي السعودي.
تأتي الطريقة الثانية من طرق الحصول على المساعدات من الديوان الملكي السعودي عن طريق إتباع التالي:
- كتابة برقية أو خطاب رسمي موجه إلي خادم الحرمين الشريفين.
- إليكم نماذج طلب مساعدات من الديوان الملكي.
- تجهيز جميع المستندات الدالة على ظروف وحالتك الاقتصادية.
- إرسال نموذج الطلب عبر عنوان البريد السعودي (7636 الهدا الرياض 12911).
بعد تجهيز الخطاب وإرساله إلي المكتب التنفيذي للديوان الملكي السعودي عليكم أن تقوموا بالاتصال برقم الديوان الملكي من أجل متابعة الطلب والتعرف على آلية قبوله من رفضة وذلك عبر الرقم الداخلي (8004000000)، والاتصال من خارج المملكة عبر رقم (92003003).
ونذكركم إن المدة المتوقعة للرد علي طلبات المساعدات لا يتجاوز الأربعة اشهر تقريبا وذلك إذا كان الطلب مساعدة مالية.
والي هنا وصلنا معكم لشرح رابط التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون.
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التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون التي يبحث عنها مجموعات كثيرة جداً من داخل وخارج المملكة العربية السعودية لأجل الاستفادة من الإعفاء من سداد الديون، حيث يتيح الديوان الملكي السعودي للمساعدات آلية سداد القروض والديون على المواطنين المتعثرين في السداد بشرط التأكد من عدم القدرة على السداد.
فيما يقف الديوان الملكي السعودي بجانب أي مواطن يتعرض لظروف طارئة سواء كانت مالية أو اجتماعية أو مرضية، حيث يقوم مكتب الديوان الملكي السعودي بدور عظيم مساندة الأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات، لهذا تجد الكثير من أبناء الوطن يبحثون عن الطريقة التي من خلالها يتمكنون من تقديم طلب للديوان الملكي لتسديد القروض والديون.التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون
يتم التقديم على الحصول على مساعدة مثل سداد الديون أو القروض من خلال عدة طرق الطريقة الأولي إلكترونيا بواسطة إتباع الخطوات التالية:
- الدخول المباشر على رابط الديوان الملكي السعودي.
- يقوم المواطن بالتوجه إلي تحديد الإمارة من الصفحة الرئيسية.
- التوجه إلي قائمة الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على مساعدة الديوان الملكي السعودي.
- تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.
- الضغط على إرسال طلب مساعدة للديوان الملكي السعودي.
تأتي الطريقة الثانية من طرق الحصول على المساعدات من الديوان الملكي السعودي عن طريق إتباع التالي:
- كتابة برقية أو خطاب رسمي موجه إلي خادم الحرمين الشريفين.
- إليكم نماذج طلب مساعدات من الديوان الملكي.
- تجهيز جميع المستندات الدالة على ظروف وحالتك الاقتصادية.
- إرسال نموذج الطلب عبر عنوان البريد السعودي (7636 الهدا الرياض 12911).
بعد تجهيز الخطاب وإرساله إلي المكتب التنفيذي للديوان الملكي السعودي عليكم أن تقوموا بالاتصال برقم الديوان الملكي من أجل متابعة الطلب والتعرف على آلية قبوله من رفضة وذلك عبر الرقم الداخلي (8004000000)، والاتصال من خارج المملكة عبر رقم (92003003).
ونذكركم إن المدة المتوقعة للرد علي طلبات المساعدات لا يتجاوز الأربعة اشهر تقريبا وذلك إذا كان الطلب مساعدة مالية.
والي هنا وصلنا معكم لشرح رابط التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون.
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