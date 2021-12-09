MINECRAFT طريقة تحميل لعبة ماين كرافت لجميع الهواتف الاندرويد والايفون بكل سهولة

هي لعبة شهيرة لها العديد من المعجبين والمستخدمين المتحمسين من جميع أنحاء العالم وهي لعبة عبر الإنترنت متاحة للتنزيل على جميع أنظمة التشغيل وخاصة نظام Android ، وفي هذه المقالة سنوضح لك كيفية تنزيل Minecraft على Android و كيفية تثبيته بالإضافة إلى ذلك سنوضح لك كيفية تنزيل Minecraft على جهاز الكمبيوتر وسنشرح لك جميع الخطوات اللازمة ما عليك سوى توفير مساحة تخزين تناسب حجم اللعبة، إذا كنت من محبي الألعاب المنافسة فاتبع المقالة بعناية.

خطوات تنزيل لعبة ماين كرافت على الكمبيوتر

سنوضح لك أدناه تنزيل Minecraft على جهاز الكمبيوتر:

يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت أولاً.

قم بتسجيل الدخول إلى متصفح Google Chrome الخاص بك.

أدخل اسم اللعبة في شريط البحث وقم بتنزيل إصدار الكمبيوتر الشخصي عبر Mediafire.

قم بتثبيت اللعبة من رابط التنزيل.

ثم يمكنك حفظها على سطح المكتب وتشغيلها بالنقر فوق الرمز الذي يحمل اسم اللعبة.

ماين كرافت متاحة للتنزيل لهواتف Android مثل هواتف Xiaomi وأجهزة Samsung اللوحية،، فقط اتبع الخطوات التالية:

سجّل الدخول إلى متجر Google Play المتاح على google play وعلى هاتفك أو جهازك اللوحي.

أدخل اسم اللعبة في شريط البحث.

انقر على أيقونة اللعبة وانقر على كلمة تنزيل أو تنزيل ماين كرافت.

ثم انتظر حتى يتم تنزيل اللعبة على هاتفك.

انقر على أيقونة اللعبة للتشغيل.

يجب أن يحتوي هاتفك على مساحة تخزين كافية بحيث يمكنك بسهولة تنزيل 200 ميغاغرام على الأقل لتكون مناسبًا للتشغيل على جهاز Android الخاص بك.

خطوات تنزيل لعبة ماين كرافت على الاندرويدمتطلبات تشغيل لعبة ماين كرافت على الكمبيوتر

هناك نسخة أكثر تقدما متوافق مع ويندوز 10 ويعمل بشكل جيد على بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 3 لديها مستويات ومراحل متفاوتة الصعوبة، وهذا يتوقف على قدرة اللاعب لإنقاذ حياته والتخلص من الأعداء في اللعبة.

تحميل لعبة ماين كرافت للايفون

أما بالنسبة لخطوات تنزيل لعبة Minecraft لأجهزة iPhone، فلن تختلف كثيرًا عن خطوات تنزيل اللعبة على Android، حيث يقوم اللاعب بتسجيل الدخول عبر متجر Apple ومن ثم يتم تحديد اللعبة للتنزيل على أجهزة iPhone الخاصة به، ولكن يجب أيضًا إدخال طريقة الدفع لتنزيل اللعبة.