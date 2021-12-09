الديوان الملكي السعودي للمساعدات وخطوات طلب مساعدة مالية من خادم الحرمين

الديوان الملكي السعودي للمساعدات، التابع إلي خادم الحرمين الشريفين مباشرة والذي يقدم جميع أنواع الدعم إلي الأسر المحتاجة وفقا إلي بعض الشروط والتي تأتي في مقدمتها أن يكون الراغب في المساعدة مواطن أو مواطنه سعودية تستحق الدعم والمساعدة يكون له هوية شخصية ويقدم جميع الإثباتات التي من شانها يوضح أحقية في الحصول علي الدعم سواء كان نقدي أو عيني مثل إسقاط حق الدولة في خروج السجين أو العلاج على نفقة الدولة.



يلجأ إليه الكثيرون من أبناء المملكة العربية السعودية خاصة من الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر متوسطة الحال، حيث يقدم الديوان الملكي السعودي العديد من الدعم إلى أبناء المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يسعى جاهدا في توفير حياة كريمة لأبناء المملكة، حيث يتمكن المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على دعم مادي من الديوان الملكي التقديم وذكر الحالة التي يريد من خلالها الحصول على الدعم سواء كان (تسديد ديون، علاج)، أو أحد الأمور الأخري وفقاً إلى مجموعة من الضوابط والمعايير والتي نقوم بتوضيحها إليكم عبر سلسلة من الفقرات المتتالية من خلال موقعكم الإلكتروني ثقفني.

الديوان الملكي السعودي للمساعدات هو المكتب التنفيذي الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يوجد بالديوان الملكي العديد من المكاتب الاستشارية لخادم الحرمين، مقر الديوان الملكي السعودي هو المكان الذي يتم فيه استقبال الزوار للملكة، كما يتم في الديون بحث الطلبات والتي على رأسها طلبات المساعدات الإنسانية، يترأس الديوان الملكي كبراء الشخصيات في المملكة، قام الديوان الملكي السعودي بتقديم المساعدات للحالات المرضية التي كان يصعب علاجها دخل المستشفيات ومراكز العلاج الحكومية.

يقوم المواطن السعودي بتقديم برقية إلى الديوان الملكي السعودي للمساعدات.



يتقدم المواطن بكتابة البيانات والمعلومات الشخصية مثل رقم الهاتف، رقم بطاقة الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني.

يتم استقبال رقم الرسالة عبر البريد الإلكتروني لكي يتمكن المواطن من الاستفسار والاستعلام عن المساعدات ومدي قبول الطلب من عدمه.

يقدم الديوان الملكي السعودي سلسلة كبيرة من الخدمات والمزايا للمواطنين السعوديين نذكر منها علي سبيل المثال التالي:

العلاج: يوفر الديوان الملكي العلاج للأمراض المستعصية على نفقة المملكة العربية السعودية، وكما يقوم بالمساعدة في العمليات الكبري. المنح السكنية: يقدم الديوان الملكي أراضي سكنية مجانية من خلال الإسكان التنموي للمواطنيي السعوديين الغير قادرين من أصحاب الطبقات الفقيرة والمتوسطة. العفو عن المساجين: يقوم الديوان الملكي بالإفراج عن المساجين من خلال تنازل حق المملكة عنهم. الدعم المالي: يقدم الديوان الملكي السعودي مساعدات مالية للأسر الفقيرة، وكذلك سداد الديون عنهم.

يجب على المتقدم في بداية الرسالة كاتبة (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم تقديم التحية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، ثم البدء في طلب المساعدة المالية وكتابة الظروف التي تعاني منها سواء كنت مديون أو كانت ظروف طارئة أو حالة مرضية تسببت في إيقاف رزقك أو ما شابها ذلك، ثم بنهاية الطلب تشكر خادم الحرمين الشريفين، وتسجيل بياناتك، كما يجب عليك أيضاً القيام بتوضيح رقم الجوال الخاص بك وتسجيل عنوانك واسم رباعي، حيث أن المدة الموقع أن يتم الرد على هذه الرسالة لا تزيد عن 4 شهور تقريبا ولا تقل عن أسبوعين، وإليك أسهل طريقة طلب المساعدات.

يجب على كل مواطن سعودي واجهته أزمة مالية ولجا إلى الديون الملكي من أجل المساعدة في هذه الأزمة، تجهيز بعض المستندات والأوراق المطلوبة مثل التالي:

تقديم طلب المساعدة المالية من خلال البريد السعودي.

من خلال البريد السعودي. توضيح نوع التمويل.

تقديم المستندات والأوراق المطلوبة.

توضيح الدين أو القرض الذي ترغب في سداده من قبل التمويل، أو الحالة التي ترغب في المساعدة عليها.

توضيح البيانات الشخصية للشخص الراغب في الدعم.

لكي تتمكن عزيزي المواطن من متابعة طلب المساعدة المقدم إلى الديوان الملكي لخادم الحرميين الشريفين يمكنك الآن الاتصال بالرقم التالي (8004000000) من داخل المملكة العربية السعودية كما يمكنك التواصل مباشرة مع الديوان الملكي للمساعدات وفي حالة التواصل من خارج المملكة العربية السعودية يتم من خلال الرقم التالي (920030003) حيث يمكنك التعرف على قبول الطلب من خلال خدمات الدعم الفني للديوان الملكي الذي يعمل على مدار الساعة.

يستطيع الغارمين التسجيل في الديوان الملكي في السعودي البرقيات من خلال الموقع الإلكتروني، ثم القيام بتسجيل (الاسم ورقم الهوية الوطنية، والبريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف الذكية) ثم القيام بتأكيد كلمة المرور من خلال البريد الإلكتروني، ثم الانتقال إلي الصفحة التالية والتي تطلب منك تسجيل البيانات والمعلومات التي تخص الشكوي أو الطلب المقدم، وإرفاق المستندات الدالة على ذلك. 15

نذكركم بكافة استعدادنا للرد على جميع استفساراتكم أسفل شرح الديوان الملكي السعودي للمساعدات وخطوات طلب مساعدة مالية من خادم الحرمين.