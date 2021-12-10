نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن أسماء الفائزين المشمولين بقطع الأراضي على منصة داري الإلكترونية dari iq ألية الاعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُتيح منصة داري dari iq الاستعلام والتعرف على أسماء المشمولين بتوزيع قطع الأراضي التي تم التقديم لها على الاستمارة الإلكترونية منصة داري dari iq حيث بدأت بالفعل عملية توزيع قطع الأراضي بجميع المحافظات العراقية، هذا ويمكنكم استكمال بيانات استمارة قطع الأراضي من خلال تسجيل الدخول على رابط موقع منصة داري dari iq العراقية لقطع الأراضي، وهي مبادرة تطرحها الحكومة العراقية من خلال وزارة الإعمار والإسكان والأشغال البلدية العامة، وتشمل تلك المبادرة الخاصة بمشروع توزيع الأراضي السكنية جميع المواطنين بكافة فئاتهم، والفيديو الأول المرفق بهذا التقرير يوضح ويشرح كيفية التقديم، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الموجودة المرفق بهذا التقرير.

استعلام عن أسماء الفائزين المشمولين بقطع الأراضي السكنية منصة داري dari iq

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان و الإعمار و البلديات العامة ستتولى عملية توزيع السندات الإلكترونية (الباركود) على المشمولين بقطع الأراضي، كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تم غلق باب التسجيل على الاستمارة الإلكترونية بصفة مؤقته، وذلك لحين توزيع قطع الأراضي، حيث تعمل الوزارة حالياُ على تدقيق ومراجعة استمارات المتقدمين، وإعلان أسماء الفائزين بقطع الأراضي تباعاً وعلى مراحل.

تقديم الاستمارة الإلكترونية منصة داري dari iq توزيع قطع الأراضي

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد قيامك بالتقديم والتسجيل على رابط موقع منصة داري لتوزيع قطع الأراضي السكنية بكافة المحافظات العراقية يمكنك القيام بالتعديل على البيانات والمعلومات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية التي قمت بتسجيلها، وذلك من خلال الرقم التعريفي.

استعلام عن أسماء الفائزين المشمولين بقطع الأراضي

‏ تسجيل الدخول إلى رابط موقع منصة داري .

. إدخال البيانات المطلوبة.

الضغط على أيقونية تسجيل الدخول.

كتابة رقم الهاتف الخاص بك.

اضغط على تأكيد.

رابط موقع منصة داري dari iq تعديل الاستمارة الإلكترونية لقطع الأراضي السكنية

ويتم ذلك بالدخول على رابط تعديل الاستمارة www.dari.iq/edit، وبعد الدخول على الرابط السابق بالضغط عليه، يتم إدخال رقم الهاتف النقال الذي تقدمت به، ثم قم بتأكيد رقم الهاتف ثم ادخل الرقم التعريفي الخاص بك و اضغط على زر “التالي”.

متابعة حالة الاستمارة الإلكتروني عن طريق الرقم التعريفي

وتجدر الإشارة إلى أمة يمكم للمتقدمين على الاستمارة الإلكترونية معرفة ومتابعة حالة الاستمارة من خلال الرقم التعريفي، وذلك بعد الدخول على رابط معرفة حالة الاستمارة الدخول www.dari.iq/view ويتم ذلك عير إدخال رقم الهاتف الجوال الذي قدمت به على الاستمارة الإلكترونية لتوزيع قطع الأراضي السكنية، ثم تقوم بتأكيد رقم الهاتف الجوال، وبعدها تُدخل الرقم التعريفي الخاص بك و اضغط على زر “التالي”.

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