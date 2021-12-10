نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلاش وين أرقام الاشتراك برسالة SMS مسابقة إم بي سي لربح الجوائز الفورية;مفصلاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة فلاش وين إم بي سي MBC، من ضمن الألعاب والمسابقات المميزة للربح الفوري تنظمها مجموعة إم بي سي الراعية لها، إذا كنت مهتماً بجني الأموال ستحقق فلاش وين لك ذلك بأسهل مما تتخيله في حال الاشتراك- عبر الوصول لمجموعة من المسابقات ومنافسة المشتركين بعدد النقاط للتصدر; ستحظى بفرص فتح الصناديق لربح هواتف iphone وهاتف الألعاب Telo gamez ضمن هدايا مميزة وقد تكون مؤهل للحصول على تجربة يوم مجاني في اللعبة لأول مرة عند الاشتراك، تشمل المسابقات مسابقة الأسئلة لربح 1000 دولار كاش عن طريق الإجابة على 10 أسئلة متتالية في 100 ثانية.

الإشتراك

فلاش وين FlashWinMBC تعتمد آلية الاشتراك اليومي. يمكنك في الحقيقة إرسال “فلاش” على الرقم المرادف لبلدك، للاشتراك- أو أدخل رقم هاتفك على موقع مسابقة فلاش وين على الأنترنت وستستلم من خلال الطريقة المذكورة كود تفعيل الاشتراك.

جوائز أسبوعية تجريها فلاش وين وسحوبات آخر الشهر، وبإمكانك اللعب مزيداً بشكل يومي، حتى إن لم يحالفك الحظ، قد تكون من المؤهلين في السحوبات الأسبوعية، وجمع أكبر عدد نقاط تسلق قائمة المتصدرين ضمن مشتركي لعبة فلاش وين،

أرقام الاشتراك بخدمة فلاش وين للرسائل القصيرة

إشترك فلاش وين عن طريق رسائل قصيرة بإرسال فلاش، على الرقم لـ STC شركة الاتصالات السعودية.

شركة STC

رقم:801249

البلد: السعودية

تكلفة الاشتراك: 2.30 SAR

أرقام الاشتراك فلاش وين مسابقة flash win mbc مصر

شركة فودافون، رقم إشراك 6699، تكلفة الرسالة 3جنيهات يومياً

شركة اورانج، رقم اشتراك 5030، تكلفة الرسالة 3جنيهات يومياً.

الشركة اتصالات، رقم اشتراك 1722،تكلفة الرسالة 3جنيهات يومياً.

موقع فلاش وين

تطلق مسابقة فلاش وين إم بي سي رابط الموقع الرسمي لفلاش وين على شبكة الأنترنت وبمجرد النقر فوق الرابط سيتم نقلكم الى الواجهة الرئيسية في الموقع لبدء الاشتراك من خلال التزويد برقم الهاتف المحمول الخاص بكم، ثم إعادة إدخال كود التفعيل الذي يصل الى هاتفكم، وفي الختامّ، نكون قد تعرفنا مفصلاً عن ما هي فلاش وين وطرق الاشتراك فيها.