خطوات وطريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile من الموقع الرسمي

ازداد عملية البحث عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي بعد زيادة العروض والجوائز المختلفة والمذهلة التي تقدم من هذه اللعبة التي انتشرت مؤخرا عالميا بالإضافة إلى أنه هناك الكثير من الطرق السريعة للشحن التي تسبب في سرقة البيانات الشخصية للاعب وتعرض الهاتف الخاص به إلى الهكر من أشخاص مجهولة الهوية وفي الموضوع سنوضح لكم طريقة آمنة وسريعة للاستفادة من عملية الشحن والاستفادة من العروض المقدمة دون سرق البيانات أو الطرق الأخرى المحتالة.

الدخول إلى الرسمي الخاص بلعبة ببجي.

بعد تحميل الصفحة قم بالنقر على كلمة شراء UC .

قم بتسجيل اسم اللاعب وإدخال باقي البيانات التي سوف تطلب منك وأيضا قم بإدخال ID .

انقر على اسم الدولة المقيم بها فمثلا انقر على جمهورية مصر العربية إذا كنت تقيم في مصر.

سوف تظهر لك صفحة تعرض الكثير من العروض المتاحة المقدمة من لعبة ببجي.

انقر على العرض المناسب لك ثم قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك في بلدك.

بعد الانتهاء من تحديد واختيار العروض وطريقة الدفع انقر على كلمة تأكيد.

سوف تصل لك رسالة تأكيد على رسائل الجوال.

لعبة ببجي هي لعبة اشتهرت في الآونة الأخيرة في جميع بلاد العالم العربية والأجنبية فهي لعبة ممتعة يقود من خلالها اللاعب مغامرة طويلة وشيقة مع العديد من الأشخاص الأخرى ومن خلال هذه اللعبة يمكن التعرف على الكثير من الأصدقاء الموجودين في البلاد المجاورة.

تم تقييم هذه اللعبة على موقع بلاي ستور وحصلت على خمسة نجوم من قبل الكثير من اللاعبين الذين قاموا بتنزيل اللعبة على الجهاز المحمول.

اختيار اللاعب مكان هادئ لاستقرار اللاعب والتفكير في عمل خطة للتصدي من الخطر المجاور هي نقطة ممتازة لمواجهة الأعداء في اللعبة كما أن التسرع عند الهبوط يحمي اللاعب من التعرض للخطر أثناء القفز.

لابد أن تكون اللعبة محملة على جهاز الهاتف من الموقع العالمي بلاي ستور والتسجيل في اللعبة مسبقا للتمكن من شحن الشدات بسهولة والحصول على الجوائز والعروض والهداية المكانية بسهولة وبشكل آمن.