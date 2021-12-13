أخبار اليمن : كأس غرب آسيا يشعل سماء صنعاء زغاريد والعاب ناري

كأس غرب آسيا يشعل سماء صنعاء زغاريد والعاب ناريإشتعلت اجواء العاصمة صنعاء بالالعاب النارية إبتهاجاً بفوز المنتخب الوطني للناشئين بكأس بطولة غرب آسيا في نسختها الثامنة المقامة في السعودية.

وسمعت على نطاق واسع من سطوح ونوافذ المنازل زغاريد يمنيات فرحا بالمناسبة في حين ماتزال مئات السيارات تجوب شوارع العاصمة صنعاء في مشاهد فرائحية غير معهودة.

ويردد شباب على متن السيارات هتافات بالروح بالدم نفديك يايمن .. نفديك ياصنعاء نفديك ياعدن..

وج المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، ولأول مرة في تاريخه، ببطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين في نسختها الثامنة، بعد انتصاره على المنتخب السعودي بركلات الترجيح بخمسة اهداف مقابل أربعة للمنتخب السعودي، بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام مساء اليوم.