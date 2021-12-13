رابط mol gov om job التسجيل في وظائف وزارة العمل في سلطنة عمان للقطاع الخاص 2022

التسجيل في وظائف وزارة العمل في سلطنة عمان شهدت الساعات الاخيرة اعلان وزارة العمل العمانية رسميا يوم الاحد عن مجموعة من الوظائف الشاغرة الي تصل عددها الى 342 وظيفة، وذلك في مجموعة من القطاعات الخاصة المتواجدة في جميع انحاء عمان بشكل عام، حيث يتم تقديم هذه الوظائف الشاغرة ضمن الفرص التي تسعى الى تقديمها الحكومة العمانية ذهل تقديم الدعم للعاطلين وفرص عمل مناسبة للباحثين عن العمل في جميع انحاء عمان للحد من نسب البطالة في الدولة، رابط تحديث بيانات القوى العاملة pamr.gov.om الكترونياً و برسالة نصية 2021 وزارة العمل بسلطنة عمان وقد تم الاعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في وظائف وزارة العمل بالقطاع الخاص في عمان، لذلك نستعرض من خلال هذه السطور كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل والرابط الخاص بالتقديم على الوظائف.

التسجيل في وظائف وزارة العمل في سلطنة عمان

وقد قامت وزارة العمل في سلطنة همل بتقديم فرص حقيقية لكافة الباحثين عن عمل في جميع انحاء سلطنة عمان الذين لم يسبق لهم العمل من قبل، وذلك في اطار لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق لضرورة تقديم الدعم المناسب للباحثين عن عمل في جميع انحاء عمان، حيث يتم طرح مجموعة من المبادرات التشغيلية الخاصة بدعم الأجر للمواطنين في سوق العمل من العاملين في القطاع الخاص بجميع انحاء سلطنة عمان بشكل خاص، حيث تسعى هذه المبادرات في توفير ا يصل الى 15000 فرصة عمل امن لم يسبق لهم العمل في العديد من المؤسسات والقطاعات الخاصة في جميع انحاء عمان، ومن بين هذه الوظائف الهامة التي تم الإعلان عن توافرها هي وظائف وزارة العمل القاطع الخاص التي تصل الى 342 وظيفة بالقاعات الخاصة المختلفة في جميع انحاء عمان ولمعرفة التفاصيل الخاصة بالوظائف من خلال هذا الرابط.

رابط التسجيل في وظائف وزارة العمل بالقطاع الخاص بسلطنة عمان

أكدت وزارة العمل العمانية عن إمكانية التسجيل في الوظائف المتاحة في المؤسسات الخاصة بالقطاع الخاص في جميع انحاء عمان بسهولة الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، من خلال اتباع الخطوات التالية.