Qatar VS Algeria.. موعد مباراة قطر والجزائر القادمة في نصف نهائي كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة

موعد مباراة قطر والجزائر القادمة في نصف نهائي كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة. نتعرف على كافة تفاصيل اللقاء من خلال هذا التقرير الرياضي عبر موقعنا “ثقفني”. حيث يلتقي منتخب قطر ضد منتخب الجزائر مساء يوم الأربعاء الموافق 15-12-2021. ويسعى المنتخب القطري في هذا اللقاء لقطع تذكرة الوصول إلى نهائي البطولة العربية بالفوز على نظيره الجزائري بعدما قطع شوطًا طويلة ومثمرًا في مختلف مواجهاته ببطولة كأس العرب. وتشهد مباراة قطر والجزائر منافسة شرسة بين المنتخبين اللذان يسعيان للوصول إلى المباراة النهائية في البطولة العربية. ومن هذا المنطلق نستعرض معكم في الآتي موعد مباراة قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب و القنوات الناقلة للمباراة.

تحمل مباراة قطر والجزائر أهمية كبيرة لدى جماهير كلا المنتخبين. لكونها ستُحدد من المنتخب الذي سيصل إلى نهائي بطولة كأس العرب 2021. بعد الفوز في مباراة نصف النهائي. لذا تترقب الجماهير العربية موعد مباراة قطر والجزائر القادمة والتي ستشهد أجواءًا كروية وتنافسية عالية بين المنتخبين. خاصة وأن لاعبو المنتخب القطري والجزائري لديهم إمكانية رياضية وفنية على مستوى عالِ. مما يجعل تحديد توقعات مباراة قطر والجزائر من الصعب تحديد نتائجها حاليًا.

ويخوض منتخب قطر مباراته القادمة ضد منتخب الجزائر. بعدما خاض أربعة مواجهات ماضية في منافسات بطولة كأس العرب لهذا الموسم 2021. حيث تجدر الإشارة إلى أن منتخب قطر نجح في الفوز خلال مباراته الإفتتاحية التي أقيمت في الأول من شهر ديسمبر الجاري أمام منتخب البحرين والتي فاز فيها بنتيجة هدف نظيف. فيما فاز منتخب قطر أيضًا في مباراة الجولة الثانية أمام المنتخب العماني بنتيجة 2-1. في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب ستاد الثمامة يوم الجمعة الماضية. وفاز في مباراته أمام منتخب العراق بنتيجة 3-0. وأخيرًا خاض المنتخب القطري مباراته في ربع نهائي كأس العرب أمام منتخب الإمارات وفاز عليه بخماسية نظيفة.

وبعدما استعرضنا معكم مشوار المنتخب القطري في منافسات كأس العرب. نتناول في هذه السطور مشوار منتخب الجزائر الذي خاض أيضًا أربعة مواجهات نارية في البطولة العربية. حيث فاز منتخب الجزائر في مباراته الأولى أمام منتخب السودان برباعية نظيفة. ثم أعقبها بالفوز على منتخب لبنان بنتيجة هدفين نظيفين. وتلاها بعد ذلك بالتعادل أمام منتخب مصر بهدف مقابل هدف. وأخيرًا فاز في مباراة الربع نهائي من بطولة كأس العرب أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح.

سيكون موعد مباراة قطر والجزائر القادمة في نصف نهائي كأس العرب 2021. مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 15-12-2021. وذلك على ملعب ستاد الثمامة. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة قطر والجزائر اليوم السعودية في تمام الساعة 10:00 مساءً مصر في تمام الساعة 9:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 11:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 10:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 8:00 مساءً قطر في تمام الساعة 10:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة قطر والجزائر اليوم في نصف بطولة كأس العرب 2021. ستكون مذاعة بشكل مباشر من خلال قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. إضافة إلى ذلك من المقرر أن تنقل قناة الكأس القطرية المفتوحة. مباراة قطر والجزائر القادمة من خلال تردداتها المفتوحة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات. وذلك بجودة بث عالية HD. وفيما يلي نتناول معكم تردد القنوات الناقلة للمباراة.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD