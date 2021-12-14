تثبيت فيفا 22 للاندرويد الاصلية بكل سهولة

فيفا 22 هي أحدي العاب كرة القدم الإلكترونية الشهرية حيث تم الإعلان من شركة إلكترونيك آرتس EA Sports عن النسخة الأحدث من فيفا 22 المخصصة للهواتف الذكية، وتعتبر إلكترونيك آرتس أشهر شركات صناعة الألعاب الإلكترونية عالميا وخاصة الألعاب الرياضية الهصة بكرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وألعاب التنس وتم تطوير النسخة الأخيرة من اللعبة من جانب شركة أية فانكوفر ويعتبر الأصدار الأخير من الشركة هوا الأصدار رقم 29 من سلسلة لعبة كرة القدم الشهيرو التي كان أول أصدار لها عام 1994 وتعمل اللغبة على منصات مايكروسوفت ويندوز وسني بلاي ستيشن 4 و5 وإكس بوكس وسنتعرف ألان علي طريقة تثبيت فيفا 22 علي هاتفك بكل سهولة ومميزات الأصدار الأخير من اللعبة.

اللعبة لا تحتاج لمساحة كبيرة للتخزين حيث أن حجم اللعبة لا يتجاوز 100 ميجا.

كذلك تم تحسين الجرافيك الخاص بالاعبين في هذة النسخة وتم تحسين الرسومات.

كذلك يمكنك اللعب مع أصدقائك حيث أن اللعبة تعتبر من ألعاب الاون لاين.

أيضا تعمل هذة النسخة علي جميع الأجهزة الضعيفة بسبب مساحتها الصغيرة جدا.

كذلك تعتبر النسخة الحالية من أفضل النسخ الخاصة لمحبي ألعاب كرة القدم.

كذلك تم أضافة التعليق إلي هذة النسخة وهي أحدي الإضافات الجديدة وتم توفير التعليق العربي أيضا.

أيضا تتميز هذة النسخة بانسيابية فى التحكم والاعدادت ويمكنك تغير طريقة التحكم بكل سهولة.

في البداية يجب التأكد من توصيل هاتفك بشبكة الانترنت.

بعد ذلك من هاتف نقوم بفتح متجر التطبيقات جوجل بلاي.

ثم من صندوق البحث كتابة fifa 22 والضغط علي بحث.

بعد ذلك نقوم بالضغط علي أول نتيجة والضغط علي أيقونة تثبيت.

ثم بعد تثبيت اللعلبة علي جهازك نقوم ببداية التشغيل.

بعد ذلك سوف تطلب منك إدخال الإسم والبريد الإلكتروني والفريق المفضل ونضغط علي تأكيد.

أصبحت اللعبة ألان جاهزة للتشغيل يمكنك قضاء وقت ممتع مع أصدقائك.

مميزات فيفا 22 الجديدةتثبيت Fifa 22 للهواتف الذكية

في حالة إذا كانت اللعبة غير مدعومة في بلدك يمكنك تحميل أحد برامج vpn وتغير دولتك إلي كندا سوف تعمل معك اللعبة بكل سهولة.