رسوم تجديد الإقامة الجديد في المملكة العربية السعودية 1443_2021 ومميزاتة

لقد قامت الجوازات في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن عدد من القرارات التي تخص العمالة الوافدة من خارج المملكة في آخر فترة وذلك لاقتراب العام الدراسي الجديد وأيضاً بسبب كثرة التساؤلات من الوافدين المقيمين داخل المملكة حول سعر رسوم تجديد الإقامة، ويشغل تفكيرهم هذه الأسئلة بسبب الخوف من ارتفاع الرسوم وعدم القدرة على السداد وبالتالي الرحيل عن المملكة العربية السعودية.

مميزات نظام الإقامة لعام 1443_2021

يوجد الكثير من المميزات التي حدثت عند تعديل نظام الإقامة، وأصبح النظام مفيد للملكة وللأشخاص الوافدين من خارج المملكة، ومن هذه المميزات:

أصبح للوافد حق امتلاك عقار داخل المملكة، كما سهل هذه النظام عملية الانتقال من وظيفة الي وظيفة أخرى.

اتاح النظام حق الوافد بالقيام بأي عمل تجاري داخل المملكة.

كما اتاح النظام الجديد إمكانية حصول الوافد على تأشيرة للزيارة العائلية من الدرجة الأولى.

وقام أيضاً هذا النظام بتوفير التسجيل في التأمين ضد عملية التعطيل.

ومن أهم مميزات النظام الجديد اتاح الإقامة داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم دون أي شروط.

فرصة امتلاك اي سيارة أو مركبة دون شروط.

تسجيل أبناء الوافدين في اي مدارس حكومية.

الاستفادة من كل المميزات التي تقدمها المستشفيات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.

رسوم تجديد الإقامة في السعودية

قامت كل من المديرية العامة للجوازات في المملكة بالمشاركة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقليل مدة الإقامة في السعودية من فترة ٦ سنوات الي فترة ٤ سنوات، والرسوم التي قامت بفرضها لتجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية هي:

٦٠٠ ريال سعودي هي رسوم تجديد الإقامة العمالة المنزلية.

٦٥٠ ريال سعودي هي رسوم تجديد الإقامة للوافدين من الخارج.

٢٠٠ ريال سعودي رسوم تجديد الإقامة عند وضع الطفل.

١٠٠٠ ريال سعودي رسوم تجديد الإقامة في السعودية لتجديد المهنة للمغتربين.

٢٠٠ ريال سعودي رسوم تجديد الإقامة في المملكة في حالة نقل كفالة للمرة الأولى.

٢٠٠٠ ريال سعودي في حالة نقل الكفالة في المرة الثانية يجب تسديد لتجديد الإقامة.

ونقل الكفالة للمرة الثالثة يجب دفع ٦٠٠٠ ريال سعودي رسوم تجديد الإقامة.

يعتبر تجديد الإقامة يتبع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية وتعتبر هذه الوزارة هي المسؤولة عن إشراف ومتابعة العمل والعمال وتنظيمهم داخل جميع المصالح الحكومية والوزارات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، ويجب أن تقوم وزارة العمل بتبني تطبيق حكومة إلكترونية حيث قد وصلت كافة التعاملات التابعة للوزارة إلى تعاملات إلكترونية كاملة والاستغناء عن كافة جميع التعاملات الورقية.