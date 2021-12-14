لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas الأخيرة

لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد ويتم البحث عن النسخة الرائعة منها الإصدار الأخير . وهي تلك النسخة الرائعة Grand Theft Auto: San Andreas . ذلك لتثبيت النسخة علي هواتف أند رويد المختلفة حيث أن لعبة Grand Theft Auto . تم إضافة العديد عليها من تطوير شكل اللعبة وإضافات الأسلحة المتعددة . كما من المتعارف عليه بأن لعبة GTA V الأصلية كان ظهورها في البداية يتم لعبها علي أجهزة الكمبيوتر فقط . والتي كانت في ذلك الوقت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . يتم لعبها من أعداد شبه محددة علي مستوي العالم . ذلك ما دفع الشركة المنتجة بأن تنتج نسخة GTA V الأصلية للأندرويد لكي ما يتم لعبها علي الهواتف . كذلك تم تطوير نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس لتكون النسخة الأشهر . عن باقي نسخ جراند ثفت أوتو مثل نسخة جراند ثفت أوتو: فايس سيتي . ذلك لأن نسخة فايس سيتي تعتبر النسخة القديمة والتي صدرت سابقاً .

لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد نسخة Grand Theft Auto: San Andreas

صدرت نسخة Grand Theft Auto: San Andreas بعد نسخة Grand Theft Auto Vice city . ذلك بعد سبع سنوات من أنتاح النسخة الأخيرة من جراند ثفت أوتو . حيث أن الشركة المنتجة قامت بإصدار نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس منذ عام 2033 . كذلك بدأت الشركة بعدها بتحديثات متعددة لإصدار نسخ مختلفة مثل نسخة Grand Theft Auto: The Trilogy . كما تم أنتاح معظم النسخة لتتوافق مع أجهزة الكمبيوتر . وقامت الشركة بعد ذلك بإصدار لعبة GTA V للأندرويد . لتتوافق مع أجهزة الهواتف وأجهزة PLAYSTATION المختلفة . كما حرصت الشركة أيضاً بأن تكون لعبة GTA V الأصلية تتوافق مع الأجهزة المختلفة من أجهزة XBOX .

لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد وكيف يتم تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas

منذ أن تم صدور النسخة الأقدم من جراند ثفت أوتو وهي نسخة Grand Theft Auto Vice city . ولاقت شهرة واسعة في بداية انطلاقها . ذلك ما دفع الشركة المنتجة لإطلاق نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . كما تميزت نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس بالعديد من المغامرات التي تجعل اللعب أكثر تشويقاً . كذلك بجانب المغامرات المتعددة المراحل داخلها والتي تحتوي علي مطاردات تتم داخل ولاية سان أندرياس الأمريكية . ذلك بجانب سماح الشركة بعد تطوير نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . لكي ما يتم تثبيت لعبة GTA V الأصلية علي الهواتف والتي سنتعرف عليها خلال السطور القادمة .

لمن يرغب في تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس يتم تسجيل الدخول بحسابه الخاص علي أي متجر معتمد . كذلك بعد التسجيل يتم كتابة اسم لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد . كما بعد ذلك يتم اختيار النسخة التي يرغب في تثبيتها وهي نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . أذا ما كان هناك رغبة في تثبيت Grand Theft Auto Vice city أو نسخة Grand Theft Auto: The Trilogy . يمكن ذلك عبر اختيار ما هو مرغوب من نسخ GTA V APK . كذلك بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي ثمن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . كما يجب علي كل لاعب بأن يحدد الطريقة الخاصة بدفع ثمن لعبة جراند ثفت أوتو . بعد قبول الدفع علي المتجر للعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس يتم الضغط علي زر تثبيت لعبة GTA V للأندرويد . ذلك بجانب أن السعر الخاص بلعبة Grand Theft Auto: San Andreas داخل السعودية . هو 30 ريال سعودي . كما أن سعر جراند ثفت أوتو: سان أندرياس يختلف وفقاً للدولة المقيم بها اللاعب .

الخطوات التي تتم في تثبيت نسخة Grand Theft Auto: San Andreas

المتطلبات الواجب توفرها في أجهزة الهواتف لتثبيت Grand Theft Auto: San Andreas

تتطلب نسخة Grand Theft Auto: San Andreas متطلبات أعلي من نسخة Grand Theft Auto Vice city . ذلك يرجع لسبب تصميم جراند ثفت أوتو: سان أندرياس بتقنية عالية وجرافيك جودته أعلي من نسخ لعبة Grand Theft Auto المختلفة . ولكي ما يتم تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas يجب أتباع الآتي :-

لعبة GTA V للأندرويد نسخة سان أندرياس تتطلب مساحة الجوال تكون فارغة بقدر 4GB .

كذلك بجانب تشغيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas تكون الذاكرة العشوائية للجوال 6GB .

تكون الذاكرة العشوائية للجوال 6GB . كما أن لعبة GTA V APK نسخة سان أندرياس تتطلب معالج جوال قوي لتشغيل اللعبة .

يفضل أن يكون المعالج الخاص بجوالك بتقنية SNAPDRAGON 865 .

كذلك من الضروري أن يكون جوالك يعمل بنظام أندرويد 11 حتي تعمل لعبة GTA V الأصلية بشكل أفضل .

ما هي أحدث إصدارات لعبة Grand Theft Auto

هناك نسخ متعددة تم إصدارها من الشركة المنتجة علي كافة المتاجر المعتمدة لهواتف أند رويد . تلك النسخ هي كالتالي :-

النسخة الرائعة ذات الجودة العالية وهي نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . كذلك بجانب نسخة تعتبر من النسخ المشوقة التي لا غني عنها وهي نسخة Grand Theft Auto Vice city . كما بجانب الشهيرة والتي تتمتع بمراحل مختلفة عن باقي النسخ وهي Grand Theft Auto: The Trilogy . كذلك تم تطوير وتعديل نسخة جراند ثفت أوتو 3 وإتاحتها لكافة أنواع الهواتف . بجانب النسخة الرائعة علي كافة المتاجر وهي نسخة لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد وهي نسخة ليبرتي سيتي .

لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد وتم عرض التفاصيل المتعلقة بتثبيت . نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . ذلك بعد أن تم تحديثها من الشركة المنتجة . وعرض الخطوات الخاصة بتثبيت اللعبة علي الهواتف والتي يمكن استخدامها أيضاً مع نسخة . Grand Theft Auto Vice city .