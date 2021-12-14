“رسمياً” تعطيل الدراسة في السعودية بسبب اوميكرون بقرار رسمي من وزارة التعليم حقيقة ام لا

يتسائل المئات من الطلاب وأولياء الأمور عن حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية بسبب اوميكرون، وفي هذا الإطارحرصت وزارة التعليم السعودية على حسم هذا الجدل المثار على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن تكذيب ما يتم تداوله الآن بخصوص تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد أوما يسمى بـأوميكرون، وقد قام سيادة وزير التربية والتعليم السعودي بالتأكيد على أن قرار تعطيل الدراسة لم يتم اتخاذه حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أن هذا القرار ليس من مهام وزارة التعليم، ولكن هناك جهات أخرى معنية بهذا الأمر.

حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية بسبب اوميكرون

أوضح مصدر مسؤول من داخل وزارة التربية والتعليم فيما يخص حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية بسبب اوميكرون، إن مسئولي وزارة الصحة هم المسئولون عن تحديد القرارات المناسبة طبقا للوضع الصحي والوبائي في المملكة، وعليه فقد شدد وزير التربية والتعليم على أنه في كل الأحوال ستكون الوزارة ملتزمة تماماً بتقديم الخدمة التعليمية بما يتناسب مع مصلحة الطلاب مهما كانت الظروف.

وأضاف وزير التعليم: أن الوزارة تتصرف في ضوء ما يأتي لها من تعليمات من قبل وزارة الصحة، وبما أن موضوع ظهور “أوميكرون” لم يمر عليه سوى القليل، فالتالي من غير المنطقي أن تتخذ الوزارة أي قرار بـ تعطيل الدراسة لحين صدور تعليمات نهائية .

تابع التفاصيل وحقيقة تعطيل الدراسة في السعودية بسبب اوميكرون

تزايدت معدلات البحث بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة عن حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية بسبب اوميكرون، وذكرنا أنه تم نفي هذا الخبر من الأساس، وقد أوضح وزير التربية والتعليم أنه على جميع الطلاب وأولياء الأمور ألا يقلقوا من شأن عدم صدور قرار بـتعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد حتى الآن، وأن يكونوا على يقين من أن المملكة سوف تتخذ جميع الإجراءات التي تتماشى مع مصلحة أبنائها، وقد شددت مصادر مسؤولة على أنالعام الدراسي الحالي يسير بانتظام منذ اليوم الأول، فالجميع ملتزم بكافة الضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة للوقاية من انتشار فيروس كورونا في المدارس.

انتشر خبر تعطيل الدراسة في المملكة العربية السعودية مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل الطلاب واولياء الامور في حالة حيرة، وبعد انتشار هذا الخبر ظهرت بيانات ترد على هذا الخبر من قِبل وزارة التربية والتعليم السعودية، لكي تبين حقيقة هذا الامر وأكدت بأن هذا الخبر ليس لة اساس من الصحة ولا يمد للواقع بشئ.