رابط فحص كابونة الوكالة الموحدة دورة شهر 11 ديسمبر 2021 كوبونات الوكالة غزة

رابط فحص كابونة الوكالة على الرغم من العقبات التي يواجهنها نتيجة لتفشي فيروس كورونا، تواصل الأونروا بذل
محاولات لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى العائلات اللاجئة في غزة. هذا العام، تم استخدام السلة الموحدة
(المقصورة الموحدة)، والتي تم فيها توحيد جميع المواد الغذائية المقدمة للاجئين.
• وسيحتاج كل فرد 25 كيلو طحين.
• لسيحصل كل شخص على 2 كيلو جرام من الأرز.
• فيجب أن يحصل كل شخص على علبة زيت واحدة.
• لسيحصل كل مشارك على نصف كيلو جرام من السكر.
• 0.8 لتر من الحليب للفرد
• ليكون كل شخص نصف كيلو من العدس.
• أن يستهلك كل شخص كيلوغراماً من الحمص.
يرجى ملاحظة أن خدمة فحص القسيمة غير متوفرة في منشآت التوزيع، ومن أجل تسريع إجراءات استلام القسيمة،
يرجى إحضار المعلومات التالية في اليوم الذي من المفترض أن تستلمها فيه:
1. تاريخ المقصورة.
2. تصميم المقصورة.
3. عنوان الكتاب.
4. رقم الصفحة.
حيث لا يمكن استلام القسيمة قبل الموعد النهائي. من خلال الرابط التالي يمكنك التحقق من بياناتك للدورة الجديدة.ملاحظة مهمة gfoportal.unrwa.org
الفحص. ملاحظة ذات أهمية:
- يجب على أولئك الذين لم يحصلوا على موعد لقسيمتهم التحقق من ذلك في اليوم التالي، حيث سيتم تقديم تواريخ
الاستلام بالترتيب.
- والسبب في ذلك أن الأونروا تنشر المواعيد على الموقع بشكل يومي حسب عدد أفراد الأسرة المراد توصيل الطعام
إليهم، لذلك يجب عليك الدخول إلى الموقع والتحقق بشكل يومي لمعرفة تاريخ التسليم.
وفي هذا الصدد، تود الأونروا تذكير اللاجئين بأهمية مراعاة ما يلي:
- 1. يرجى التأكد من حصولك على المعونة الغذائية في التاريخ والوقت المحددين.
- 2. عند تلقي المساعدة الغذائية، ارتدِ قناعًا يغطي فمك وأنفك.
- 3. عند استلام المعونة الغذائية، يجب اتباع تعليمات فرق التوزيع التابعة للأونروا.
- 4. في فعند زيارة مركز توزيع متنقل أو ثابت للحصول على المعونة الغذائية، يجب على الجميع الحفاظ على مسافة مترين من الشاحنة وطاقم التوزيع.
- 5. وحافظ على مسافة اجتماعية إذا كان شخص ما أمامك يتلقى المساعدة.
- 6 يجب أن يحضر شخص واحد فقط لقبول الطعام، ولا يرسل الصغار أو كبار السن أو المرضى.
- 7. ليست هناك حاجة لتسليم أي وثائق. بدلاً من ذلك، اعرضها من مسافة آمنة.
- 8. واغسل يديك كثيرًا، خاصة قبل وبعد التعامل مع المنتجات الغذائية.
- 9. خلال عملية التوزيع، تبذل الأونروا كل ما في وسعها لضمان صحتك وسلامة عائلتك.
- ان بعد حصولهم على المعونة الغذائية، فإنك تضمن أيضًا صحتهم وسلامتهم.
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