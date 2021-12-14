رابط فحص كابونة الوكالة الموحدة دورة شهر 11 ديسمبر 2021 كوبونات الوكالة غزة

رابط فحص كابونة الوكالة على الرغم من العقبات التي يواجهنها نتيجة لتفشي فيروس كورونا، تواصل الأونروا بذل

محاولات لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى العائلات اللاجئة في غزة. هذا العام، تم استخدام السلة الموحدة

(المقصورة الموحدة)، والتي تم فيها توحيد جميع المواد الغذائية المقدمة للاجئين.

وفقًا للأونروا، سيكون الجزء الخاص بشخص واحد من القسيمة الموحدة على النحو التالي:

رابط فحص الكابونة الموحدة 2021

• وسيحتاج كل فرد 25 كيلو طحين.

• لسيحصل كل شخص على 2 كيلو جرام من الأرز.

• فيجب أن يحصل كل شخص على علبة زيت واحدة.

• لسيحصل كل مشارك على نصف كيلو جرام من السكر.

• 0.8 لتر من الحليب للفرد

• ليكون كل شخص نصف كيلو من العدس.

• أن يستهلك كل شخص كيلوغراماً من الحمص.