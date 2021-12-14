بالفيديو .. لحظة إطلاق النار خلال تشييع عنصر من "حماس" في مخيم بلبنان

دوت الخليج :- أظهر مقطع فيديو متداول لحظة إطلاق النار الذي خلف مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين خلال تشييع عنصر من حركة "حماس" الفلسطينية في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان. ويمكن من خلال المقطع سماع صوت إطلاق نار كثيف، وسط حالة من الذعر بين المشيعين الذين تعالت صرخاتهم. وكانت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أفادت بـ"مقتل شخصين وإصابة حوالى سبعة آخرين، خلال تشييع المهندس إبراهيم شاهين الذي قتل بانفجار مخيم البرج الشمالي منذ يومين، وذلك إثر إشكال حصل أثناء التشييع الذي أقامته حركة (حماس) داخل المخيم، في حضور قيادات من (حماس) وتنظيمات إسلامية فلسطينية ولبنانية". المصدر: RT + وكالات

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