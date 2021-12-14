بوتين يدعو ماكرون إلى تفهم المخاوف الروسية بشأن الضمانات الأمنية

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفى، مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى تفهم الجانب الفرنسى للمخاوف الروسية بشأن الضمانات الأمنية والمشاركة فى مناقشتها.





وذكر المكتب الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسى أكد للرئيس الفرنسى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الحديثة يمثل تهديدا لروسيا، ودعا لإطلاق مفاوضات تضمن عدم توسع حلف "الناتو" شرقا نحو الحدود الروسية. وأضاف البيان أن الرئيس بوتين أبلغ إيمانويل ماكرون بأن السلطات الأوكرانية تتعمد مفاقمة الوضع على خط التماس فى "دونباس". وأوضح أن الرئيسين طرحا تقييمهما المبدئى للوضع الحالى حول أوكرانيا، وساق الرئيس بوتين أمثلة محددة تظهر انتهاك كييف لاتفاقيات مينسك، مشددا على أن هذه الاتفاقيات تُعد الأساس الوحيد لحل الأزمة الداخلية الأوكرانية.

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