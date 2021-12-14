الاشتراك في مسابقة الحلم.. أرسل حلم أو dream في رسالة

الاشتراك في مسابقة الحلم علي قناة MbC هي واحدة من أهم المسابقات التي يبحث عنها العديد من المواطنين بجميع الدول العربية، حيث يشاهد الكثير من الأفراد الإعلامي المعروف مصطفي الأغا، حيث يقوم بالإعلان عن المسابقة ويقوم بعرض الجوائز التي يحصل عليها الفائزين، مما يجعل العديد من الأشخاص يبحثون عن طريقة الاشتراك الصحيحة في المسابقة ومعرفة خطوات التسجيل فيها، وتعمل المسابقة علي استقبال جميع الطلبات الخاصة بالمتقدمين، ويقوم برنامج الحلم بتوفير جائزة كبري قدرها 1.000.000$ مليون دولار أمريكي، يتم الفوز بها بعد أن يتم فرز طلبات الرسائل الخاصة باشتراك المواطنين، وسوف نوضح لكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم علي قناة MbC.

الاشتراك في مسابقة الحلم علي قناة MbC

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم، والتي من أبرزها أن يكون المتقدم للمسابقة لا يقل عمره 18 عامًا أي لا يكون الشخص قاصرًا، وفي حالة الاشتراك بسن أقل من ذلك، فسوف يتولى الوصي عليه، علي أن يتم التوقيع على كافة الأوراق التي تخص استلام الجوائز التي توفرها المنصة في حالة الفوز بأي جوائز.

كيف اشترك في مسابقة الحلم

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال بعض الخطوات الأساسية التي تتم من أي جوال لأي شخص من أي دولة، علي أن يتم الاشتراك بالخطوات الأتية:

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم التي يتم الإعلان عنها من جانب الإعلامي مصطفى الأغا وذلك بجميع الإعلانات التي بثها من خلال مجموعة قنوات أم بي سي، حيث يقوم برنامج المسابقة بعرض الطريقة التي يمكن من خلالها الاشتراك في المسابقة.

حيث يقوم جميع المشتركين بإرسال رسالة تتضمن الإجابة، حيث إنه من يرغب بالاشتراك في المسابقة يجب عليه إرسال كلمة حلم أو كلمة دريم على الرقم الخاص لكل دولة على حده، وبذلك يكون هناك فرصة لأي مشترك في الدخول إلى السحب، ويمكن زيادة نقاط الفرص للفوز في المسابقة بإرسال أكثر من رسالة والإجابة علي أسئلة أكثر حتي تزيد فرص الفوز.

أرقام مسابقة الحلم الجديدة

وفرت مسابقة الحلم من خلال مجموعة قنوات MbC أرقام حصرية خاصة بها من أجل الاشتراك في الحلم، فقد وفرت رقم مخصص لكل دولة يتم الاشتراك من خلالها، وفيما يلي أرقام الاشتراك: