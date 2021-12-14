سوريا تعلن جاهزية خط الغاز العربي داخل أراضيها

دوت الخليج :- كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، عن جاهزية خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية، وهو خط يخطط لضخ الغاز الطبيعي عبره من مصر للأردن إلى لبنان.
وقال الوزير السوري، “خط الغاز العربي داخل الأراضي العربية السورية جاهز مئة بالمئة، والأمر متوقف على الاتفاق التجاري بين لبنان ومصر، ريثما يتم توقيع الاتفاق التجاري واتفاق الترانزيت مع سوريا باعتبارها دولة عبور لهذا الغاز”.
وفي شهر أيلول الماضي، اعتمد اجتماع ضم وزراء نفط وطاقة من الأردن وسوريا ولبنان ومصر، خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي من مصر عبر الأردن وسوريا، وذلك بهدف حل أزمة الكهرباء في لبنان.
ومن المخطط أن يتم ضخ الغاز المصري عبر أنبوب موجود حاليا (خط الغاز العربي) يمتد من العريش إلى طابا في مصر، ومن ثم إلى العقبة، ومنها إلى رحاب في الأردن، ومن رحاب مرورا بجابر إلى حمص بسوريا، فمنطقة دير عمار في لبنان، ويعادل طول الخط 1200 كم وقدرته الاستيعابية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.
المصدر: سانا
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