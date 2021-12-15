طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وشروط نظام الضمان الاجتماعي المطور للموظفين من اهم الموضوعات الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية، حيث كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 التي أطلقته الحكومة السعودية، ويهدف الضمان الاجتماعي المطور إلى تحسين الحالة المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا في المملكة من خلال تزويدهم بالدعم المادي وتحويل الأشخاص المسجلين في الضمان إلى أشخاص منتجين في المجتمع من خلال توفير دورات تدريبية تؤهلهم للعمل وإتاحة فرص عمل مناسبة لهم من خلال التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ومن خلال هذا المحتوي سنقدم لكم طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور1443 وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ورابط دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإجراء تعديلات على منصة الضمان الاجتماعي حتي تتوافق مع متطلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، كما دعت الوزارة المواطنين الراغبين في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وفيما يلي خطوات التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور:

الدخول إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية . تسجيل مستخدم جديد. إنشاء مستخدم جديد من الصفحة الرئيسية. ينبغي على المتقدم إدخال البيانات المطلوبة التالية: رقم الهوية الوطنية.

إدخال تاريخ الميلاد.

إدراج رقم الجوال. يقوم الموقع بإرسال “رمز التحقق” إلى رقم الجوال المدخل من خلال رسالة نصية. قم بإدراج رمز التحقق المرسل إلى جوالك في المكان المخصص. انقر على أيقونة “توثيق”. ثم قم بتسجيل الدخول إلى المنصة من خلال إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

منصة الضمان الاجتماعي الجديد

يتلقى نظام الضمان الاجتماعي طلبات المتقدمين من يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، حيث ذكر القائمين على النظام بان المنصتين التابعين للضمان الاجتماعي سوف تتلقي الطلبات حتي يوم 23 مايو2022، وبعد ذلك التاريخ سوف يتم إغلاق المنصة الحلية، لان في هذه الفترة سوف يتم نقل بيانات المستحقين تدريجيا بعد الانتهاء من دراسة الأهلية لكافة المتقدمين وتحديد الحالات المستحقة للدعم بعد استيفائهم كافة شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي الجديد

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إيداع أول معاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث سيتم دراسة طلبات المتقدمين الجدد للتحقق من استحقاقهم في شهر ديسمبر من العام الحالي، كما وضحت الوزارة أن أول معاش في النظام الجديد سيتم إيداعه في شهر يناير 2022 في حسابات المستفيدين البنكية، ويمكن تقديم شكوي الاعتراض على قرار الاستحقاق في حالة الرفض، ولكن يشترط أن يتم تقديم الاعتراض خلال فترة زمنية لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تبليغ المتقدم بقرار الوزارة إذا تم رفض الطلب، وتقوم الوزارة بعدها بدراسة كافة الاعتراضات التي تم تقديمها والنظر في المستندات للتحقق من التظلمات، ويمكن التواصل مع هيئة الضمان من خلال الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي الموحد والمجاني.

ما هو نظام الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن البدء في تنفيذ نظام الضمان الاجتماعي الجديد أو ما يسمى بنظام الضمان الاجتماعي المطور والذي تم التصديق عليه بمرسوم ملكي رقم(م/32) بتاريخ 2/4/1442، ويهدف النظام الجديد إلى تقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا في السعودية حتي تضمن الحكومة تعطيه الاحتياجات الأساسية للمستحقين والمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي،ونظام الضمان الاجتماعي المطور تم وضعه بناء على تشريعات الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، وتشمل هذه الحماية خدمات التأهيل والتدريب لكل مستحق وتقديم الدعم النقدي لهم.

وعلى الجانب الآخر قامت الحكومة بإطلاق هذا النظام لتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال دعم الأسر الأشد حاجة في السعودية، حيث قامت وزارة الموارد البشرية بتطوير نظام الضمان الاجتماعي السابق بما يتناسب مع الممارسات العالمية مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لتحقيق وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي من خلال تحويل الأشخاص إلى مواطنين منتجين في المجتمع.

تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية تقديم الخدمات إلى المواطنين بشكل إلكتروني وفي أفضل صورة تيسيرًا على المواطنين من خلال تقديم الخدمات بجودة عالية عبر المنصة دون الحاجة للذهاب لأحد مقرات الوزارة توفير لوقت وجهد المواطن السعودي، لذلك أطلقت الوزارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية ليتمكن من خلالها المواطن المسجل في الضمان الاجتماعي المطور بتسجيل الدخول على المنصة، حيث تعمل منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالتوازي مع منصة الضمان الاجتماعي الحالية، ولكن سيتم نقل البيانات تدريجيًا حتى مايو 2022 ميلادية، وبعدها يتم نقل المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية بشكل نهائي ويتم غلق المنصة الحالية، وفيما يلي خطوات الدخول على منصة الحماية والدعم بعد التسجيل من قبل من المنصة:

تسجيل الدخول لمنصة الدعم والحماية. كتابة اسم المستخدم أو إدخال رقم الهوية. إدراج كلمة المرور. كتابة رمز التحقق المرئي في المكان المخصص لذلك. اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

هل يؤثر حساب المواطن على الضمان الاجتماعي المطور

قام فريق خدمة العملاء بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر تويتر بالرد على استفسار احد المغردين والذي جاء كالتالي هل يلزم الإفصاح عن دعم حساب المواطن في نظام الضمان الاجتماعي المطور حيث كشفت الوزارة أنه يلزم على المتقدم إضافة جميع أنواع الدخل عن التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وأضافت الوزارة أن راتب حساب المواطن يتم إضافته ضمن الدخل غير المكتسب.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

حددت وزارة الموارد البشرية الفئات المستهدفة والمستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور، ووضعت الوزارة شروط محددة للاستفادة من معاشات الضمان الاجتماعي المطور لتحقيق التكافل الاجتماعي بين الفئات المختلفة في المجتمع وضمان الوصول الدقيق للمستحقين الفعلين للدعم من الأفراد والأسر، وفيما يلي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد:

يشترط نظام الضمان الاجتماعي المطور أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، كما يشترط أن يكون مقيماً بشكل دائم في المملكة العربية السعودية، ولكن يستثنى من شرط الجنسية السعودية الفئات التالية : المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل سعودي الجنسية.

المرأة الأرملة والمطلقة غير سعودية الجنسية ولها أبناء سعوديون.

كما تم استثناء أبناء الأرملة وأبناء المطلقة سعودية الجنسية من زوج غير سعودي من شرط الجنسية.

الأيتام والأرامل ذوات الأيتام الذين يمتلكون بطاقات تنقل سارية.

الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم بطاقات تنقل.

ينبغي ألا يتجاوز الدخل المحتسب للفرد المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، أي يجب ألا يقل الدخل عن 1100 ريال لعائل الأسرة و 550 ريال لكل فرد في الأسرة . المتقدمة على المعاش..

يجب ألا يكون لدى المتقدم أصول ذات قيمة مرتفعة أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، يشترط أن يلتزم المتقدمين بكافة برامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة .

كما يشترط نظام الضمان الاجتماعي المطور ألا يكون المستفيد من المعاش مقيمًا في أحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الحكومة السعودية.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا بعد عرض ماهية نظام الضمان الاجتماعي المطور وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443مع عرض كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية والاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي الجديد.