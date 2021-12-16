نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم الوطني البحريني 2021 فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني البحريني الـ49 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم الوطني البحريني 2021 ، يزداد البحث في دولة البحرين الشقيق عن فعاليات العيد الوطني البحريني الـ49. حيث يعتبر الشعب البحريني يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 ذكرى استقلال مملكة البحرين عن المملكة المتحدة سنة 1971م. حيث في كل سنة ميلادية تمنح دولة البحرين كافة المواطنين من طلاب وموظفين في القطاع العام والخاص إجازة رسمية مدفوعة الاجر. كما تقام العديد من الفعاليات وتقدم الكثر من العروض التجارية. ويسعى كافة المواطنين البحرينيين لمعرفة حكم الاحتفال بالعيد الوطني البحريني 2021 وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق في الأسطر التالية من هذا المقال.

اليوم الوطني البحريني 2021

بمناسبة ذكر استقلال مملكة البحرين الـ49 تقام العديد من احتفالات العيد الوطني البحريني ويشارك مختلف السياح والمواطنين في هذه الفعاليات. من خلال التذكير بتاريخ المملكة البحرينية وبطولات الثوار من اجل تحقيق الاستقلال سنة 1971. كما يهتم كافة المواطنين بالتعريف لقصة استقلال دولة البحرين عن الحكم البريطاني. وتحضي معظم الأسواق والمراكز التجارية بعروض تخفيضيه كبيرة. وبما ان غدا 16-12-2021 هو العيد الوطني البحريني. وبما اننا مسلمين ونتبع سنة الله ورسوله سنبين لكم في الأسطر القادم حكم الاحتفال باليوم الوطني في البحرين.

فعاليات العيد الوطني البحريني 2021

بما انه قدر اقترب موعد الاحتفال بالعيد الوطني البحريني لسنة 2021. أود ان ننبه إخواننا بانه كان هناك سؤال قد طرح على الامام والشيخ القدير ابن باز رحمه الله تعالى عن ما هو حكم الاحتفال بالأعياد الوطنية وتقديم التهاني بين المواطنين وإقامة ما يسمى بفعاليات العيد الوطني التي تحدث في وقتنا الحاضر؟ حيث اكد العلامة ابن باز بان اليوم الوطني او ما يعرف بالعيد الوطني يعتبر بدعة ومن التشبه بالكفار أعداء الله. ورغم انه قد وقع عن حسن نية واجتهاد. فلا ينبغي التشبه بالكفار لا في الاحتفال باليوم الوطني ولا في غيره.

علاوة على ذلك، يحتفل البحرينيون غدا الخميس 18 نوفمبر 2021 الموافق لـ 12 جمادى الأولى 1443هـ بالعيد الوطني البحريني. في ظل ما تعرفه المملكة البحرينية من تطور في العديد من المجالات الاقتصادية والصناعية. وبما ان هيئة كبار العلماء في المملكة أقرت في وقت سابق ان الاحتفال بالأعياد الوطنية أو ما يعرف باليوم الوطني فهو غير جائز من ناحية شرعة الله. وكل هذه الأشياء محدثة على المجتمع الإسلامي لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: “مَن أحْدَثَ في أمْرِنا هذا ما ليسَ منه فَهو رَدٌّ”. نوصي كافة أبناء البحرين بتجنب الاحتفال باليوم الوطني البحريني 2021.