موقع نتائج المنح والقروض 2021-2022 الأردن رابط المقبولين نتائج المنح والقروض الجامعية ٢٠٢٢

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عمر شويل - جدة نتائج المنح والقروض 2021-2022 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن موعد إعلان نتائج المنح والقروض الجامعية الأردنية ، حيث من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم الأردنية عن نتائج المنح والقروض الجامعية في الأردن وطرح كشوف أسماء الطلاب المرشحين للالتحاق بالجامعات الأردنية ، ونستعرض عليكم من خلال هذا التقرير المفصل كافة التفاصيل التي تم نشرها عبر المواقع التعليمية الرسمية في الأردن فيما يخص إعلان نتائج المنح والقروض الجامعية ٢٠٢١-٢٠٢٢ في الأردن.

نتائج المنح والقروض 2021-2022

نتائج المنح والقروض ، أوضح الدكتور وجيه عويس وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في الأردن فيما يخص نتائج المنح والقروض الجامعية في الأردن 2021-2022، أنه قد تقدم عدد 78000 ألف طالب وطالبة بطلبات للحصول على منح وقروض وقد استوفى 71 ألف منهم الشروط اللازمة للحصول على المنح والقروض الجامعية الأردنية، مُشيراً انه سيتم قبول 45 ألف طلب منهم فقط.

كما أوضح وجيه عويس وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أن طلبات الحصول على المنح والقروض يتم تعبئتها بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، مُشيراً أيضاً أنه سيتم منح شهراً كاملاً لتقديم طلبات الاعتراض على نتائج المنح والقروض لجميع الطلاب والطالبات الذين لم يحصلوا على منحة أو قرض، مؤكداً أنه وجه خطاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لتوفير الدعم المادي لزيادة أعداد المستفيدين من المنح والقروض الجامعية في الأردن.

موعد نتائج المنح والقروض

وخلال التصريحات الرسمية التي أدلى بها الدكتور وجيه عويس وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ، وبالتحديد فيما يخص موعد إعلان نتائج المنح والقروض 2021-2022 ، فقد أكد سيادته أنه سيتم إعلان النتائج الأولية للمنح والقروض منتصف الشهر الحالي، على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال المراجعة والفرز للطلبات المقدمة للحصول على المنح والقروض الجامعية في الأردن.

وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد كشفت العام الماضي عن عدد المتقدمين للحصول على المنح والقروض الجامعية ومن انطبقت عليهم الشروط اللازمة حيث بلغ عددهم 63241 طالب وطالبة، رُشح منهم 50517 طالباً وطالبة، بنسبة 80% للاستفادة من البعثات والمنح والقروض لهذا العام.

رابط نتائج المنح والقروض الجامعية 2021-2022

يُمكنكم الاستعلام عن نتائج المنح والقروض 2021-2022 ، من خلال الدخول عبر ( رابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )، علماً أن الاستعلام عن نتائج المنح والقروض يكون من خلال الرقم الوطني، مع تمنياتنا التوفيق للجميع، وسوف نكون قريبين من الحدث وسنوافيكم بكل ما هو جديد بخصوص ذات الشأن.