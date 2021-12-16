رابط نتائج سبر البكالوريا 2021-2022 سوريا حسب الاسم moed.gov.sy استعلام نتيجة السبر الترشيحي

رابط نتائج سبر البكالوريا 2021-2022 سوريا يهتم به العديد من الأشخاص في سوريا، الذين ينتظرون اعلان وزارة التربية والتعليم السورية عن أسماء الناجحين في السبر الترشيحي لكل الطلاب من كافة محافظات سوريا، والتي من المتوقع ظهورها خلال ساعات فقط، حيث كان جميع الطلاب قد انتهوا من اختبارات الترشيح لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2021 ، وذكرت المصادر أن التصحيح والمراجعة الخاصة بأوراق الامتحانات قد انتهت، وينتظر الآن العديد من الطلاب إعلان نتائج سبر البكالوريا بالاسم ورقم الاكتتاب، وحتي الآن لم يتم التأكيد على الموعد الذي ستقوم فيه وزارة التربية والتعليم في سوريا بإعلان نتائج السبر الترشيحي لطلاب الثانوية العامة السورية علمي وأدبي، لكنه من المتوقع أن يتم اعلان النتائج في جميع أنحاء المدن والمدارس السورية في القريب العاجل، وستكون ظهور النتائج متاح الكترونياً لجميع الطلاب والطالبات للاستعلام عنها.

نتائج سبر البكالوريا 2021-2022

كانت وزارة التربية والتعليم السورية قد أعلنت يوم الأحد التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي الموافقة على تلقي طلبات تقديم طلاب شهادة الثانوية العامة، وذلك الاقسام الخاصة بـ العلمي والأدبي، لكي يؤدوا امتحانات السبر الترشيحي، وبالفعل أدي هؤلاء الطلاب الاختبارات، وينتظرون الأن اعلان نتائج سبر البكالوريا على مستوى كافة محافظات سوريا، حلب ودمشق وإدلب ومحافظات درعا ودير الزور وحماة وكذلك محافظات الحسكة وحمص واللاذقية والقنيطرة ومحافظة ريف دمشق والرقة ومحافظات السويداء وطرطوس

نتيجة السبر الترشيحي

امتحان السبر الترشيحي عبارة عن امتحان يتواجد فيه عدد من الأسئلة تكون خاصة بالمواد الدراسية التي درسها الطلاب في الصفوف العاشر والحادي عشر، ويكون خاص بطلاب القسم العلمي والادبي فقط وذلك من أجل التقديم لاداء امتحانات شهادة البكالوريا في سوريا.

إعلان نتائج الترشيح لشهادة الثانوية العامة

تراقب جميع الطلاب الان اعلان نتائج السبر الترشيحي والذي سيتم عبر موقع وزارة التربية السورية، حيث انتهت عمليات التصحيح والمراجعة وخلال الساعات القادمة إعلان نتيجة السبر بكالوريا وسط اجراءات احترازيه شديده ويمكن للطلاب التعرف على نتائج السبر الترشيحي وذلك من خلال الطريقة التالية:

اولا يقوم الطالب دخول هذا الموقع رابط وزارة التربية السورية

ثم بعد ذلك سيتم اختيار الطالب للقسم الخاص به سواء فرع علمي او ادبي

سيكون مطلوب من الطالب بعد ذلك كتابة جميع البيانات الخاصة به سواء تسجيل بالاسم الثلاثي كاملاً

وكتابة رقم الاكتتاب الخاص بالطالب ثم تدوين اسم المحافظة وجميع المعلومات المطلوبة

سيضغط بعد ذلك الطالب علي بحث وسوف تظهر النتيجه.

استطاعت وزارة التربية في سوريا أن توفر كل سبل الراحة للطلاب أثناء تأدية امتحانات السبر الترشيحي للبكالوريا على مستوى كل المحافظات السورية، كما تم عمل كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروسات المعدية، من خلال ارتداء الكمامات بين الطلاب والطالبات والتباعد بينهم أثناء دخول وأداء الامتحانات، وإعلان النتائج الكترونيا للطلبة حيث ينتظر جميع الطلاب والطالبات في الساعات القادمة اعلان نتائج السبر الترشيحي لطلاب الثانوية العامة في سوريا القسم العلمي والأدبي، والذي من المنتظر أن يتم ظهورها خلال الساعات القادمة، حيث كان قد تقدم هذا العام في كل المحافظات السورية للتسجيل في اختبارات السبر الترشيحي 200 ألف طالب وطالبة، حيث كانت الاختبارات بحضور الطلاب لمدة سبعة أيام.

تحديث: بعد طول انتظار من الطلاب وأوليلء الأمور فقد أعلنت رسمياً وزارة التربية والتعليم في سوريا عن نتائج اختبارات السبر الترشيحي والتي كانت قد تم عقدها للمرة الثانية، وقد جاءت النتائج بالنسبة لطلاب الفرع العلمي والذي حضر منهم 5278 طالب وكان عدد الناجحين 3399 بنسبة نجاح تخطت الستين في المائة، وبالنسبة للفرع الأدبي حضر الاختبارات 9522 طالب وكان الناجحين عددهم 7516 طالب.