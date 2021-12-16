رابط نتائج السبر الترشيحي ٢٠٢١-٢٠٢٢ حسب الاسم ورقم الاكتتاب موقع نتائج اختبار الترشح للثانوية العامة الحرة وزارة التربية السورية الآن

نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 ، يزداد البحث من وقت لآخر عن رابط نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة الحرة في سوريا 2022 ، وذلك تزامناً مع انتهاء الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء اختبار السبر الترشيحي من الامتحان، وبدء اللجان المختصة في عملها من تصحيح ومراجعة وفرز لأوراق الامتحان السبر الترشيحي للبكالوريا 2021-2022 ، ومن دورنا نحن على موقع ثقفني هو جلب أهم وأخر الأخبار فيما يخص إعلان نتائج السبر الترشيحي في سوريا 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب من خلال موقع وزارة التربية السورية.

نتائج السبر الترشيحي 2021-2022

نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 ، من خلال متابعتنا المستمرة لما يخص نتائج سبر البكالوريا دورة 2022 ، فقد أوضح مدير الامتحانات في دمشق محمد صافية أنه تقدم لامتحان السبر الترشيحي 12 ألف و340 طالب وطالبة للفرع العلمي والأدبي موزعين على 99 مركزاً خاصاً بحضور الطلاب لأداء اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة في سوريا 2021.

وفي ذات الصدد فقد أكد محمد صافية مدير الامتحانات في دمشق، ومن خلال ما تم إعلانه بخصوص الاحتساب العددي للطلاب اللذي حضروا الامتحان الترشيحي للثانوية العامة الحرة دورة ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، قال صافية أنه تقدم 8220 طالب وطالبة لاختبار السبر الترشيحي للفرع الأدبي، وتقدم 4120 طالب وطالبة لأداء اختبار سبر البكالوريا للفرع العلمي. إعلان نتائج السبر الترشيحي ٢٠٢١-٢٠٢٢ .

رابط نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة الحرة 2021-2022

قبل أن نوفر لكم رابط الحصول على نتائج السبر الترشيحي 2022 ، أكدت وزارة التربية السورية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن موعد نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 ، سيكون خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل، إلى أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال التي تخص التصحيح والمراجعة وفرز أوراق امتحان الترشح للشهادة الثانوية العامة الحرة في سوريا دورة 2022.

طريقة استخراج نتائج السبر الترشيحي 2022 الدورة الثانية



الكثير من المتابعين يتساءلون عن رابط نتائج السبر الترشيحي 2021 موقع وزارة التربية السورية، ونحن بالفعل قد أرفقنا الرابط، والآن من أجل أن يكون التوضيح أكثر إليكم طريقة استخراج نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 حسب الاسم موقع وزارة التربية السورية.

الدخول عبر موقع نتائج السبر الترشيحي الدورة الثانية 2022 عبر رابط وزارة التربية السورية

اختيار الفرع ( علمي – أدبي )

كتابة البيانات المطلوبة المدينة والاسم

كتابة اسم الأب

كتابة النسبة – ثم اختيار أيقونة ابدأ البحث

فيما أوضحت وزارة التربية السورية، أنه سيتم تفعيل الرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية قريباً جداً، وذلك حسب الموعد المقرر لإعلان النتيجة، حيث يُمكنكم الحصول على نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة الحرة دورة 2021-2022 من خلال الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية السورية، وجدير بالذكر أنه بدأ الطلاب والطالبات الدخول لاختبار السبر الترشيحي يوم السبت المنقضي بعد أن تم فتح كافة المراكز الخاصة باستقبال الطلاب لأداء اختبار الترشيحي للبكالوريا في سوريا.

إعلان نتائج السبر الترشيحي للبكالوريا 2022

تزداد التساؤلات من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتائج السبر الترشيحي للبكالوريا 2021-2022 ، وقالت وزارة التربية السورية أنه سيتم صدور النتائج خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل على أقصى تقدير. وذلك ستكون اللجان المختصة بالتصحيح والفرز والمراجعة قد انتهت امن عملها، سنوافيكم بكل ما هو جديد من أخبار فيما يخص هذتا الشأن فور صدور أي تعليمات أو أخبار أخرى.

ما زال البحث جاري من قبل الكثير من الطلاب والطالبات رغبة في معرفة رابط نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 حسب الاسم في سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية، ونود أن نوضح لكم أن الرابط يعمل في الوقت الحالي، ولكن لم يتم صدور أي خبر أو بيان رسمي بخصوص الإعلان عن نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة الحرة في سوريا للعام الدراسي الجديد 2022، وسوف نتابع كل ما هو جديد.

نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 الدورة الثانية وزارة التربية السورية

نقلاً عن وزارة التربية السورية، فقد تم الإعلان عن نتائج اختبار الترشح للثانوية العامة 2021-2022 الدور الثانية اليوم منذ قليل، حيث يُمكن لجميع الطلاب والطالبات ممن أدوا اختبار السبر الترشيحي الدورة الثانية 2022 الحصول على نتائج السبر الترشيحي حسب الاسم الآن من خلال رابط نتائج اختبار الترشح للثانوية العامة ، وهو ما وضعناه بعاليه ضمن طريقة استخراج نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 الدورة الثانية.

وقد أوضح مدير الامتحانات بوزارة التربية السورية يونس فاتي أن عدد المتقدمين لاختبار الترشح للثانوية العامة الدورة الثانية 14800/طالب وطالبة، منهم في الفرع الأدبي /9522/طالباً وطالبة، نجح منهم / 7516/، وبنسبة نجاح/ 78,92٪/، في حين بلغ عدد المتقدمين في الفرع العلمي /5278/ طالباً وطالبة، نجح منهم /3399/ وبنسبة نجاح ./%64,40 ، ويُمكن لجميع الطلابة والطالبات الآن استخراج نتائج السبر الترشيحي 2021-2020 حسب رقم الاكتتاب من خلال رابط موقع وزارة التربية السورية الرسمي على الإنترنت.

نتائج اختبار الترشح للثانوية العامة 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب

فعلت الآن وزارة التربية السورية الرابط الخاص باستخراج نتائج السبر الترشيحي 2022 ، رابط نتائج اختبار الترشح للثانوية العامة دورة 2022 ، حيث يُمكنكم الآن بعد انتظار طال فترة من الزمن الدخول عبر الرابط المرفق بعاليه والاستعلام حسب الاسم ورقم الاكتتاب عن نتائج السبر الترشيحي للثانوية العامة الحرة في سوريا ، وذلك بجميع المحافظات السورية التي تم خلالها أداء اختبار الترشح للثانوية العامة دورة 2022.