results PDF رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثالث 2021 (epedu.gov.iq) موقع وزارة التربية العراقية

رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثالث 2021 “http://epedu.gov.iq”، والذي من المتوقع أن يتم إعلانها على رابط موقع وزارة التربية العراقية PDF بين لحظة وأخرى، ومع قرب إعلان النتيجة ومحاولة الطلاب والطالبات استخراج نتائجهم الخاصة بامتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط، فقد تعاظم الدخول على رابط موقع الوزارة للاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الثالث المتوسط، وقد تعرض الموقع لبعض الأعطال نتيجة كثافة الزيارات على الموقع، وتُعتبر امتحانات الدور الثالث بمثابة فرصة ثالثة للطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من اجتياز الاختبازات في الدور الأول والثاني ولم يحالفهم التوفيق،وهي الفرصة الأخيرة للانتقال إلى مرحلة الإعدادي هذا العام.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثالث 2021 (epedu.gov.iq PDF) موقع وزارة التربية العراقية

وتجدر الإِشارة إلى أنه قد مر على نهاية امتحانات الدور الثالث بالصف الثالث المتوسط أسبوع كامل، حيث انتهت امتحانات الصف الثالث المتوسط “الدور الثالث 2021” يوم 11 ديسمبر2021، وذلك بجميع المحافظات العراقية، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج الدور الثالث للصف الثالث المتوسط بين لحظة وأخرى، حيث يتم الاستعلام واستخراج نتائج الطلاب من خلال رابط بوابة وزارة التربية العراقية.

نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث PDF

ومن الجدير بالذكر أن رابط موقع وزارة التربية العراقية هو الموقع الرسمي المنوط به إعلان نتائج الامتحانات بكافة المراحل العراقية بجميع المحافظات، ويمكن للطلاب والطالبات استخراج نتائجهم إلكترونيا بعد تحميلها على موقع الوزارة من خلال الخطوات التالية:

زيارة رابط موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

اختيار نتائج الطلاب.

قم باختيار نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث.

أدخل المحافظة التي تتبعها.

النقر على أيقونة تنزيل الموجودة أمام محافظتك.

سيتم تحميل ملف بي دي اف PDF على حاسوبك.

قم بفتح الملف وابحث عن نتائجك بالرقم الامتحاني.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات النجاح في الحدود المقبولة، وذلك حسب مصدر مسئول بوزارة التربية العراقية، حيث أشار المصدر إلى أن العمل يتم على قدم وساق لسرعة عملية التصحيح ورصد الدرجات تمهيدا لاعتماد النتائج وتحميلها على مواقع إعلان النتائج على رابط موقع وزارة التربية العراقية.

ويجب التنويه إلى أنه في حال إعلان النتيجة للدور الثالث 2021 ستكون النتيجة متاحة بالدرجات للناجحين، أما في حالة الرسوب لا قدر الله، سيتم كتابة كلمة “راسب”، ويجب الإِشارة إلى إعلان نتيجة القبول المركزي بالجامعات العراقية منذ عدة أيام، ونتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح.