كيفية التسجيل في منصة قوى أفراد 1443 |لكل عامل وافد تسجيل الدخول في منصة www.qiwa.sa

كيفية التسجيل في منصة قوى أفراد 1443 تعتبر منصة قوى أفراد هي المنصة الرسمية التي تعتبر خاصة بكل ما يخص نظام العمل في المملكة العربية السعودية بشكل عام، والتي تم اطلاقها من بهدف تطوير المعاملات بين العامل وصاحب العمل في المملكة العربية السعودية لتكون بشكل الكتروني لتسهيل الكثير من الإجراءات والتعاملات، حيث توفر منصة قوى افراد مجموعة من الخدمات المتنوعة والخاصة بالعمل في جميع انحاء السعودية، وجاءت في اطار هي الحكومة السعودية الى تطوير التحول الرقمي في السعودية تطبيقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2023، ونستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في منصة قوى افراد 1443 والتعرف على اهم خدمات المنصة.

أهم خدمات منصة قوى أفراد 1443

قامت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية السعودية الإعلان عن تدشين منصة قوى أفراد بداية من شهر ابريل عام 2019، لتكون منصة موحدة متكاملة تتيح العديد من الخدمات مثل الوصول الى جميع الخدمات في قطاع العمل في المملكة العربية السعودية، لتكون هذه المنصة نقطة التقاء بين العاملين في القطاع الخاص والمنشآت وتسهيل الكثير من الإجراءات والمعاملات بشكل الكتروني، ومن اهم الخدمات التي تقدمها منصة قوى افراد السعودية ما يلي.

خدمة ملف الفرد، والتي تعد خدمة هامة توفر كافة المعلومات الخاصة بمسيرة الموظفين من المواطنين او المقيمين في السعودية.

التأشيرات المهنية الفورية، والتي تتيح للمنشآت اصدار تأشيرات العمالة المهنية بشكل فوري.

خدمة اصدار شهادة السعودة والتي تثبت مدى التزام المنشأة بالتوطين.

طريقة التسجيل في منصة قوى |لكل عامل وافد عليه التسجيل ل تسهيل التنقل الوظيفي النقل من منشأة الى اخرى

كيفية التسجيل في منصة قوى أفراد 1443

يمكن التسجيل الكترونيا بسهولة عبر منصة قوى افراد للحصول على الخدامه التي توفرها المنصة، على ان يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول مباشرة الى موقع منصة قوى أفراد من www.qiwa.sa

يتم اختيار التسجيل عبر المنصة.

عقب الانتقال الى صفحة التسجيل يتم ادخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم او رقم الاقامة.

يتم تحديد تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.

ادخال رمز التأكيد.

كتابة عنوان البريد الالكتروني الخاص بالمستخدم.

انشاء كلمة المرور جديدة ومن ثم الضغط على ايقونة تسجيل.

الموافقة على الشروط والاحكام وبذلك يكون قد تم التسجيل عبر المنصة.

كيفية اعتماد لائحة العمل عبر منصة قوى 1443