التعليم تعلن نظام امتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022 لجميع الصفوف الدراسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اجراءات التقدم لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج وذلك للعام الدراسي 2022، وذلك بداء من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم بأنه بالنسبة لامتحانات الدور الأول والتي سوف تنطلق اعتباراً من يوم 2 أبريل المقبل، سوف يتم السماح للطلاب الذين أتموا دراسة المواد المقررة في الصف المقيد به من أداء الامتحان في جميع المواد بنظام المنهج الكامل خلال العام الدراسي.

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واشارت وزارة التربية والتعليم، بأن الدرجة التي سوف يتم احتسابها للطالب هي الدرجة الفعلية التي حصل عليها في الامتحان.

واضافت وزارة التربية والتعليم، بأن امتحانات الدور الثاني سوف يتم عقدها للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام، وهم فئات الطلاب الذين يرسبون في مادة أو أكثر في الدور الأول، سواء كانت هذه المواد الدراسية في داخل المجموع أو خارج المجموع الكلي، سيكون للطالب الحق في دخول امتحانات الدور الثاني مع احتساب درجة الطالب بنسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة للمادة الدراسية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم بأنه بالنسبة للطالب الذي تغيب لظرف ما عن أداء امتحانات الدور الأول في مادة واحدة أو في جميع المواد، عليه أن يتقدم بالمستندات الدالة على العذر القهري والذي بسببه تغيب عن اداء امتحانات الدور الأول، إلى الادارة العامة للامتحانات، والتي سوف تقوم بالبت في طلبه بقبول هذا العذر القهري من عدمه، وفى حالة موافقتها على ذلك العذر، فإن للطالب الحق في دخول أداء الامتحانات بنظام المنهج بالكامل في الدور الثاني وسوف تحتسب له الدرجة الفعلية التي حصل عليها في الامتحان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم بانه بالنسبة لطلاب الصفوف الأولي وهم طلبة الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، لن يؤدوا اية امتحانات وفقاً للنظام التعليمي الجديد، ولكن سوف يقوم ولي الأمر بتحميل ملف الأنشطة وفقاً لنظام الدراسة على الموقع الالكتروني الخاص بذلك، على أن يقوم الطالب وبنفسه بكافة الانشطة المطلوبة، وبخط يد الطالب، ثم يقوم ولي الأمر برفع هذا الملف، بعد استكماله.

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