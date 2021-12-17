سبب وفاة محمد الشمري السعودي المشهور وطفله البرئ.. آخر ظهور لـ أبو فهد قبل رحيله

سبب وفاة محمد الشمري السعودي المشهور صدم الجميع لاسيما أن في آخر فيديو له قبل رحيله كان يدعو الله أن يصل هو أسرته إلى الرياض بسلامة. كان حريث محمد الشمري مشهور سناب شات أن يشارك متابعيه كل لحظة من حياته. لذا وفاة محمد الشمري جاء فجأة فهو لم يتعرض لأي مرض أو تكون حالته الصحية صعبة. كل ذلك جعل الجميع يتساءل ما سبب وفاة محمد الشمري مشهور سناب شات. ناشرين آخر فيديو له قبل رحيله.

سبب وفاة محمد الشمري السعودي المشهور

جاء سبب وفاة محمد الشمري السعودي المشهور بحادث مروري أثناء سفره مع أسرته إلى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. ولم يتخيل أحد الصدمة حتى الآن. متداولين خبر وفاة مشهور سناب شات بالدعوات. ولم يكن سبب وفاة محمد الشمري هو الأبرز فقط. بل شهد الحادث وفاة نجل اليوتيوبر الشهير محمد الشمري. ومازالت الحالة الصحية لأفراد أسرته تحت الرعاية الطبية لم يتحدد وضعها بعد.

دشن مغردين مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما موقع “تويتر”. هاشتاق وفاة محمد الشمري اليوتيوبر الشهير خلال الساعات الجارية. وسط دعوات الملايين من المملكة العربية السعودية والوطن العربي أن يرحمه الله ويغفر له ويسكنه فسيح جناته بجوار طفله. والرعاية الطبية لباقى أسرته.

فيديو حادث محمد الشمري

انتشر فيديو حادث محمد الشمري على منصات “السوشيال ميديا” بشكل واسع. والجميع يردد دعوات الرحمة والمغفرة بجانب حديثهم عن سبب وفاة محمد الشمري مشهور سناب شات الذي يلقبه الكثيرون بـ “أبو فهد”. فيقولون:

من هو محمد الشمري

تصدر اسم محمد الشمري مشهور سناب شات “ترند” مواقع التواصل الاجتماعي. مع انتشار كبير لأخبار وفاة محمد الشمري اليوتيوبر الشهير وأسبابها. فهو شاب يبلغ من العمر 32 سنة من مواليد 1989 سعودي الجنسية أصبح يوتيوبر شهير بعد انتشار فيديوهاته على موقع التواصل الاجتماعي”سناب شات” وتعليقاته الساخرة في مختلف القضايا الاجتماعية والأحداث الجارية. واليوم جاء خبر وفاة محمد الشمري اليوتيوبر المشهور وبعد دقائق من الخبر كانت الفاجعة الثانية وهو وفاة نجل محمد الشمري في نفس حادث والده.