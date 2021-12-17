رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية منصة ريف الإلكترونية reef.gov.sa

نتابع معكم أعزائنا المتابعين رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية في المملكة، حيث يبحث المستفيدين من الدعم الحكومي “ريف” للأسر المنتجة والعاملين في مجال الزراعة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية وهذا عبر منصة ريف الإلكترونية، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

دعم ريف

دعم ريف هو عبارة عن دعم تقدمه الحكومة السعودية وهذا تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزارعة للمواطنين العاملين في العديد من المجالات الإنتاجية في المملكة، حيث يقدم هذا الدعم وفق عدة شروط لدعم الأسر المنتجة والعاملين في مجال الزراعة أصحاب المزارع الصغيرة.

وسنتعرف معكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تهم حضراتكم في دعم الريف، والتي منها كيفية التسجيل في الدعم في حالة لم تكن مسجلا من قبل والشروط الخاصة بالتسجيل، وكيفية الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

ما هي الأنشطة والمنتجات المدعومة في دعم الريف

ويقدم الدعم للعديد من الأنشطة في المملكة، وسنتعرف عليها معكم، والتي منها منتجات البن العربي، والذي ينشر عنه برنامج ريف عبر الحساب الرسمي الخاص بهم عبر منصة تويتر، وهذا للتوعية بمخلفات البن وكيفية الاستفادة منها.

والمنتجات المدعومة كالآتي:

البن العربي.

الثروة الحيوانية.

منتجات الفواكه.

الثروة السمكية.

المحاصيل البعلية، والتي تعرفنا عليها في مقال المحاصيل الشتوية المدعومة في ريف.

الورود والنباتات العطرية.

منتجات النحل والعسل.

السياحة الريفية.

المنتجات الحرفية المحلية.

التسجيل في دعم ريف عبر منصة ريف الإلكترونية

ويمكن لحضراتكم التسجيل في الدعم إلكترونيا عبر موقع ريف، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع منصة ريف الإلكترونية www.reef.gov.sa.

اضغط على إنشاء حساب جديد.

ثم ادخل البيانات الصحيحة المطلوبة، وبعدها انقر على تسجيل.

ستصلك رسالة SMS عبر رقم الجوال الذي سجلت به، بها الكود الخاص بتفعيل الحساب.

بعدها تدخل على حسابك وتدخل البيانات المتبقية كما هو موضح.

الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية

ويمكن لحضراتكم الاستعلام عن دعم الريف برقم الهوية بكل سهولة، ويسر، وهذا عن طريق اتباع الخطوات الموضحة التالية: