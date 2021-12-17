سبب وفاة محمد غانم الشمري ابو فهد اليوتيوبر السعودي الشهير

سبب وفاة محمد غانم الشمري ، تداول العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي في المملكة السعودية خبر مفاده وفاة محمد الشمري ابو فهد اليوتيبر السعودي الشهير وتساءل العديد ما هو السبب الحقيقي للوفاة بشكل مفاجئ يوم أمس الخميس بعدما انتقل في رحلة إلى مينة الرياض السعودية، حيث عرفت مختلف منصات التواصل ومحركات البحث العالمية عمليات بحث رهيبة عن سبب وفاة محمد الشمري، كما كثر الحديث عن مناقب المتوفى وتداولوا آخر فيديو له قام بنشره على المنصة العالمية الشهيرة سناب شات حيث جاء في مضمون مقطع فيديو محمد غانم وهو يردد: “ادعوا لنا نوصل بالسلامة” وتعتبر هذه هي آخر العبارات التي نطقها اليوتيبر السعودي قبل وفاته

سبب وفاة محمد غانم الشمري

توفي النجم السعودي محمد غانم الشمري ابو فهد أبرز نجوم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ عشية يوم الخميس. بعدما كان في رحلة هو وعائلته متوجها للعاصمة السعودية الرياض. حيث نشر غانم الشمري العديد من مقاطع الفيديو على ”سناب شات“ نقل فيها لمتابعيه تفاصيل ومراحل الرحلة. منذ انطلاقه من بيته قبل ان يتداول العديد من رواد منصات مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته بحادث مروري أليم.

حيث اكد أصدقاء ومقربون من عائلة الشمري أن وفاته بسبب حادث مرور خطير فيما أصيب معظم افراد الأسرة بمن فيهم أطفاله الذين دائما يظهرون معه في مقاطع الفيديو التي ينشرها على منصة سناب شات وهو حاليا في مستشفى رفحاء العام واصابتهم ليست خطيرة، وصدم خبر الاعلان عن وفاة الشمري العديد من متابعيه حيث انتشر الحزن الشديد خاصة بعدما شاهدوا آخر فيديو له وهو يطلب الدعاء له للوصول سالما إلى العاصمة الرياض.

حادث محمد الشمري ابو فهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية فيديو للحادث الخطير والمروع الذي تعرض له محمد غانم الشمري وتسسب في وفاته حيث كان في رحلة هو وأفراد عالته متجهين الى مدينة الرياض، حيث يظهر في الفيديو السيارة الخاصة بالشمري وقد لحقها دمار كبير واصيبت بتهشم شديد جدا بسبب قوة الحادث الخطير.

من هو محمد غانم الشمري

عرف اسم محمد غانم الشمري تداول كثير عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية ومحركات البحث المختلفة ووسائل الإعلام السعودية بعد انتشار خبر وفاته اثر حادث مرور خطير أثناء رحلته هو وأفراد أسرته لمدينة الرياض، كما تساءل العديد عن من هو محمد غانم الشمري الذي ولد سنة 1989 سعودي الجنسية والمنشئ، يعد من المشاهير السعوديين والشخصيات المحبوبة على منصة سناب شات لديه الكثير من المعجبين وينشر بشكل دوري مقاطع الفيديو والصور كانت آخرها أثناء سفريته الأخير نحو الرياض قبل وفاته.

يذكر ان هاشتاج وفاة_محمد_الشمري تصدر منصة التغريدات العالمية القصيرة «تويتر». بعدما انتشر خبر وفاته مساء الخميس 16 ديسمبر 2021. إثر حادث مروع رفقة عائلته. كما كتب مدونون سعوديون في تويتر تعليقات وتغريدات مؤثرة. بعد تناقل خبر وفاة الشمري كما نشروا العديد من المقاطع الخاصة به أثناء رحلته الأخيرة نحو الرياض. قبل أن يكون الحديث المروري سبب وفاة محمد غانم الشمري.