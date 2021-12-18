رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الثالث وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الثالث وهي من الأشياء المهمة لطلاب العراق، ويقومون بالبحث عنها عبر جوجل، يريدون استعلام نتائج الثالث متوسط للطلاب والطالبات الذين دخلوا امتحانات الثالث المتوسط بداية من يوم 6 من كانون الأول شهر ديسمبر 2021، واستمرت لمدة خمسة أيام، حيث انتهت امتحانات الدور الثالث لجميع الطلاب الذين فشلوا في اجتياز امتحانات الدور الأول والثاني الذي أقيم خلال الصيف الماضي، وجاءت لهم الفرصة يعوضوا ما فاتهم بدخول الدور الثالث، حيث يتم الآن الانتهاء من كافة عمليات تصحيح إجابات الطلاب وينتظروا الآن إعلان وزارة التربية العراقية في القريب العاجل رسمياً عن نتيجة الثالث متوسط، وسيكون استصدار النتائج الكترونياً علي مستوي كل محافظات دولة العراق.

استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الثالث

كان عدد كبير من أولياء الأمور قد اعترضوا بشدة على نتائج أبنائهم في اختبارات الثالث متوسط الدور الثاني، وتقدموا بطلب للحكومة من أجل إعطاء فرصة اخري لأبنائهم لدخول الدور الثالث، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء في العراق قرار بمنح طلاب الصف الثالث المتوسط فرصة دخول امتحانات الثالث متوسط الدور الثالث للطلاب والطالبات الذين لديهم درس أو اثنان لم ينجحوا فيه، حيث أقيمت الامتحانات بحضور الطلاب في كافة محافظات العراق، في محافظة البصرة وأربيل والانبار، كما أقيمت في محافظة بغداد وحلبجة ومحافظة ذي قار وكركوك وصلاح الدين ومحافظات ديالي ودهوك والقادسية ومحافظة المثني والسليمانية و محافظة ميثان ونينوي والنجف ومحافظة واسط.

رابط اعلان نتائج الدور الثالث متوسط 2021.

يمكن لكل طلاب الثالث متوسط التعرف علي نتائج الثالث متوسط الدور الثالث، حيث أكد مصدر في وزارة التربية العراقية أنه قريبا جدا سيتم اعلان نتائج الصف الثالث ويمكن الاستعلام عنها كالتالي: