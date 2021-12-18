تقديم منح الأراضي 1443 المجانية عبر منصة سكني برقم الهوية

تقديم منح الأراضي 1443 من أنواع الدعم التي يتم تقديمها إلى العديد من العائلات في المملكة العربية السعودية وخصوصًا من لا يملك مسكن، فيمكن تقديم نموذج طلب منحة أرض من الديوان الملكي أو التسجيل في منح الأراضي المجانية التي تقدمها منصة سكني المنصة المعروفة في تقديم الحلول السكنية والدعم السكني فإلى جانب التقديم على منحة أرض الديوان الملكي تستطيع أن تُقدم الطلب إلى منصة سكني كحل بديل عند عدم قبول طلب وسوف نوفر لكم طريقة التسجيل في منح أراضي المدينة المنورة وغيرها من المدن.

تقديم منح الأراضي 1443

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها تسعى إلى وضع مجموعة متعددة من الخطط الاستراتيجية من أجل تقديم منح الأراضي المجانية إلى أبناء المملكة ممن لا يملكون أراضي سكنية مدعومة من قبل أو لم يتم تسجيل شقة سكنية لهم ويمكن تقديم منح الأراضي 1443 من خلال منصة سكني عبر التالي:

قم بزيارة منصة سكني الإلكترونية (sakani.sa).

عليك أن تدخل معلومات تسجيل الدخول إلى الموقع، وهي عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

يليها الدخول إلى الأراضي السكنية المجانية، لتقوم بإدخال البيانات الخاصة بك، وهي متمثلة في رقم الهوية الوطنية وتاريخ ميلادك.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات ستحصل على رسالة لتفعيل الحساب، ويليها الموافقة على جميع الضوابط والأحكام ورفع الأوراق والمستندات الرسمية.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات الشخصية وإدخال بيانات الأسرة والدخل الشهري، أجب على جميع الاستفسارات التي وضعها الموقع من أجل التأكد من الاستحقاق.

عند اكتمال الطلب قم بإرساله إلى الوزارة.

شروط القبول في منح الأراضي المجانية

حاولت الوزارة أن تقوم بالتسهيل على المواطنين في المملكة للحصول على منح الأراضي المجانية ويظهر ذلك من خلال الشروط الميسرة التي تم وضعها للقبول وهي:

الحصول على الجنسية السعودية وعدم الاستفادة من أي برنامج للدعم وخصوصًا الذي يخص المسكن.

الإقامة داخل المملكة بشكل دائم وأن يكون المتقدم عائل لأسرته ولا يملكون مسكن مناسب للإقامة فيه.

أما عن ضابط العمر، فقد تمت الإشارة إلى أنه لا بد ألا يقل عن الخامسة والعشرين عند التقديم بالطلب رسميًا للقبول.