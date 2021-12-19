طريقة تحميل لعبة ببجي الكورية الإصدار الأخير 2021 بالخطوات Korean Pubg Mobile على الجوالات

تكون لعبة ببجي الكورية نسخة من نسخ لعبة ببجي الأصلية ، حيث يوجد لها كثير من النسخ مثل ببجي العالمية، ببجي الصينية ، ببجي الكورية والتي سوف نتحدث عنها وعن طريقة تحديثها ، ونجد ان لعبة ببجي الصينية والكورية لا يسهل تحميلهم لسكان الدول العربية والشرق الأوسط ولتحميلهم لابد من أتباع الطرق الخارجية وسوف نتحدث عن طريقة تحميل لعبة ببجي الكورية بالتفصيل عن طريق هذا المقال.

طريقة تحميل لعبة ببجي الكورية

تكون هي عبارة عن فرع من فروع ببجي الأصلية يحبها الكثير من الأشخاص ويجيد لعبها الكثير منهم ولكن في الشرق الأوسط يجب أتباع عدة طرق خاصة لتحميلها ومن هذه الطرق :

نقوم بالدخول على جوجل بلاي والبحث عن ببجي موبايل.

بعد ظهورها نضغط على تحميل.

سوف تلاحظ تحميل التطبيق على هاتفك الاندرويد.

بعد التحميل نكتب في البحث pubg Kr سوف يظهر لك التطبيق.

نضغط على تحميل بعد ذلك.غفر

تظهر لنا اللعبة في ثواني معدودة.

نقوم بالدخول عليها ولعبها.

نتيجة توافد الكثير من الكبار والصغار على تحميل لعبة ببجي الكورية يمكننا أن نوضح أهم مميزاتها:

يمكن لأي شخص أن يقوم بلعبها كضياف دون الحاجة إلى تسجيل دخول.

يوجد بها كثير من المعدات والأدوات أكثر من ببجي العالمية.

عندما تفتح هذه اللعبة تجد كثير من الاسكنات المجانية، وهذه الاسكنات غير موجودة في ببجي العالمية.

تستطيع اللعبة أن تقدم لك كثير من الهدايا على عكس ببجي العالمية.

يوجد بها كثير من القنابل اليدوية.

تتميز اللعبة بسرعة فائقة أفضل من اللعب الأخرى.

عندما يقوم اللاعب بفتح صناديق يمكن اللاعب الحصول شكل أسطوري.

يوجد بها خاصية تبديل الخزائن.

تقليل وقت الضغط من 20 ثانية إلى 10 ثواني.

يكون لهذه اللعبة التي ذاع صيتها أهمية كبيرة حيث توافد الكثير من كبار والصغار إلى تحميلها وتكمن أهميتها في النقاط التالية: