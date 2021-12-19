أسماء المرشحين لوظائف التدريب التقني والمهني للجنسين 1443 الاستعلام عبر tvtc.gov.sa

أسماء المرشحين لوظائف التدريب التقني والمهني 1443 للجنسين، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة بعد أن أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1443، للمسابقات الوظيفية التالية (393 – 392) نساء، والمسابقات الوظيفية (397 – 396) للرجال، وقد تم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على أسس ومعايير وشروط موضوعة مسبقاً من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشددت المؤسسة على جميع المرشحين ضرورة تجهيز الأوراق الثبوتية اللازمة، مع ضرورة تجهيز هذه الأوراق للمطابقة عند استكمال الإجراءات.

كما نوهت إلى أن هذا الترشيح هو ترشيح مبدئي وليس نهائي، يستلزم بعض الإجراءات الأخرى لاستكمال وإنهاء التوظيف مثل اجتياز المقابلة الشخصية، وقد تم الإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف المطلوبة عبر رابط tvtc.gov.sa للنساء، ويتم الاستعلام عن أسماء المقبولين إلكترونياً من خلال زيارة الموقع والرابط والبحث عن المقبولين والمقبولات مبدئياً، ويجب الالتزام التام من قبل المرشحين والمرشحات بالإجراءات الاحترازية اللازمة، بسبب الوضع الصحي الحالي وبسبب فيروس كورونا وخطورته، وسوف نترك لكم في هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز رابط نتائج وظائف التدريب التقني والمهني 1443 للجنسين، وطريقة استعلام وظائف التدريب التقني.

أسماء المرشحين لوظائف التدريب التقني

يتم الاستعلام عن أسماء المرشحين إلكترونياً من خلال الرابط المخصص لذلك، وعن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة للاستعلام، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن النتائج وهي كالتالي:

بالنسبة للنساء الدخول على رابط tvtc.gov.sa.

بالنسبة للرجال عليهم الدخول على رابط tvtc.gov.sa.

ثم تنتقل إلى الصفحة الموجود بها أسماء المقبولين ويتم البحث عن الاسم المطلوب.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتعليمات هامة

المستندات المطلوب إحضارها عند إجراء استكمال الأوراق الثبوتية ومطابقة المستندات كالتالي: