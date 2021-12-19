سعر ومواصفات سيارة شانجان يوني كي 2022 في السعودية CHANGAN UNI K  “البقاء والآمان” تحت يدك

سعر ومواصفات سيارة شانجان يوني كي 2022 في السعودية مناسب للعديد من المواطنين والمقيمين في المملكة. فهى السيارة التى تحمل لقب البقاء والآمان. تنتمى شانجان الصينية أحد رواد صناعة السيارات في الصين. تحتل مكانة مميزة وسط منافسيها في عالم المركبات. ومن مواصفات سيارة شانجان يوني كي 2022 في السعودية أنها مصنوعة من خامات ذات جودة عالية وسرعة تجعل رحلة السائق والركاب ممتعة. لذلك سعر ومواصفات سيارة شانجان يوني كي 2022 في السعودية CHANGAN UNI K الأكثر طالبًا في المملكة عن غيرها من السيارات الآخري.

سعر سيارة شانجان يوني كي 2022 في السعودية

أصبح سعر سيارة شانجان يوني كي 2022 في السعودية منخفض بشكل نسبى مقارنة بمختلف السيارات الألمانية والأمريكية التى تتنافس معها. ويتراوح سعر السيارة في الصين بين 158000 يوانًا صينيًا. وحتى 190000 يوانًا صينيًا، أي ما يعادل 25000 إلى 30000 دولارًا أمريكيًا، ويبلغ سعر سيارة شانجان يوني كي 2022 في السعودية بين 95000 ريالًا سعوديًا. وحتى 115000 ريالًا سعوديًا.مع الإشارة إلى أن الأسعار لا تشمل أجور الشحن والتأمين.

مواصفات سيارة شانجان يوني كي 2022 في السعودية

تتعدد مواصفات سيارة شانجان يوني كي 2022 في السعودية. وفي كل إصدار تجد مواصفات جديدة. الإصدار الأول جر أمامي. الإصدار الثاني دفع رباعي. وتتصف سيارة شانجان يوني كي 2022 في السعودية بأنها ذات المحرك المتوسط الذي ينتج قوة تعادل 233 حصانًا. وتكون مواصفاتها على النحو الآتي:

نوع المحرك: JL486ZQ5.

نوع الوقود: بنزين.

طريقة إمداد الوقود: حقن مباشر.

طريقة العمل: توربو.

سعة المحرك: 2 لترًا.

عدد الأسطوانات: 4 سيليندر.

نوع الدفع/الجر: دفع رباعي، جر أمامي.

قوة المحرك: 233 حصانًا.

عزم الدوران: 390 نيوتن. متر.

معدل نزوح الوقود: 1998 سم مكعب.

ناقل الحركة: أوتوماتيك، 8 سرعات.

سعة خزان الوقود: 70 لترًا.

السرعة القصوى: 200 كم / سا.

الاقتصاد في استهلاك الوقود: 4 لترًا لكل 100 كم مسافة.

نظام فرامل مانع للانغلاق ABS. توزيع قوة الفرامل بشكلٍ إلكترونيٍ EBD. نظام مساعدة الفرامل. نظام تعليق أمامي للفرامل ماكفرسون. تعليق خلفي للفرامل متعدد الارتباطات. نظام التحكم بالجر. برنامج الاستقرار الإلكتروني ESP.

سيارة شانجان الصينيةسيارة شانجان الصينية

سيارة شانجان الصينية ماركة مميزة في عالم السيارات. فتعنى شانج “البقاء”. وآن تعنى “الآمان”، لذلك تعنى شانجان “البقاء آمنًا”، وهو شعار أطلقته الشركة منذ انطلاقها في عالم المركبات عام 1959 ومن وقتها استطاعت كسب ثقة الجمهور. فهى تنصف كرابع أكبر شركة تصنيع سيارات في الصين. وأفضل شركة مبيع محلية. لديه خبرة تجاوزت 153 عامًا. منهم 35 عامًا في تصنيع سيارات الأفراد.