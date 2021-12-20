رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2021 موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq ونتائجنا

رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2021 في العراق، من أهم الموضوعات التي تزايد عنها البحث خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان النتائج نظراً لانتهاء أعمال الكنترولات سواء التصحيح أو الرصد أو المراجعة النهائية، وجاري الآن التجهيز للنتائج لتكون متوافرة إلكترونياً في الوقت الرسمي لإعلانها، وما زالت وزارة التربية العراقية لم تُحدد الموعد الرسمي لإعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث، وقد أكدت الوزارة على ضرورة متابعة صفحتها الرسمية على الفيسبوك لمعرفة المعلومات الصحيحة دون اللجوء للمواقع الغير رسمية، وكانت قد أعلنت في وقت سابق عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول والثاني إلكترونياً، هذا وحرصاً من موقعنا المتميز “ثقفني” الذي يهتم بعرض المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، فإننا نوضح لكم خلال السطور التالية الرابط الرسمي لاستخراج النتيجة حين إعلانها.

الدخول على الموقع الإلكتروني “epedu.gov.iq“.

النقر على نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث.

كتابة بيانات الطالب صحيحة وكاملة “الاسم، الرقم الامتحاني”.

الضغط على عرض النتيجة.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2021

نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2021

قامت وزارة التربية العراقية بإطلاق امتحانات الدور الثالث للثالث المتوسط 2021.

خلال الفترة من 6 حتي 11 ديسمبر الجاري وسط عدة إجراءات مشددة.

للحفاظ على سلامة الطلاب خلال الامتحانات من عدوي فيروس كورونا.

وقد تمت الامتحانات بسلام دون شكوي وتقوم لجان التصحيح بإنهاء عملها على قدم وساق، للانتهاء سريعاً من النتائج ويتعرف الطلاب وأولياء الأمور على النتيجة ويتحصل كل طالب على حقه في الدرجات، مع مراعاة الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد بسبب فيروس كوفيد 19.

موقع وزارة التربية العراقية

يحتل موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني مكانة متميزة لدي الجميع في العراق، نظراً لكونه هو الطريق الرسمي لمعرفة أخبار الوزارة وإعلان نتائج السنوات الدراسية المختلفة، وقد تزايد البحث عنه خلال الساعات الأخيرة للتعرف على نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2021، وتهتم الوزارة بتحديث موقعها الإلكتروني بصفة مستمرة لتحمل عمليات البحث خلال استخراج النتائج، فقد فعلت الوزارة النظام الإلكتروني لمختلف الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالتعليم، ضمن حرصها على سلامة الجميع من انتقال عدوي الفيروس وحرصاً على الوقت والمجهود الذي يضيع بسبب التكدس والتزاحم.

موقع نتائجنا

يعتبر موقع نتائجنا أحد أهم المواقع التي توفرها وزارة التربية العراقية لعرض النتائج بصيغة pdf، حيث يدخل الطالب على الموقع ويحدد المحافظة التابع لها ليتم بعد ذلك عرض النتائج وقت نزولها مباشرةً، ويقوم موقع نتائجنا بتخفيف الضغط عن موقع الوزارة خلال استخراج النتائج.