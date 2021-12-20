موعد مباراة الهلال والرائد والقنوات الناقلة اليوم الإثنين 20\12\2021 في كأس الملك ومعلق المباراة

تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الهلال والرائد القادمة، والمقرر لها اليوم الإثنين الموافق 20\12\2021، حيث يستضيف استاد الملك فهد الدولي أحداث مباراة الهلال والرائد كأس الملك اليوم لحساب دور ال16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وفيما يلي تغطية إخبارية عبر هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني المتميز عن موعد المباراة، والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد وكذلك سوف نتعرف على معلق المباراة وتشكيل الفريقين.

يدخل الزعيم المباراة ساعياً نحو الفوز وعبور محطة الرائد الصعبة، ومصالحة جماهيره الحزينة بسبب الهزيمة الأخيرة في الدوري، على يد النصر السعودي بهدفين دون مقابل، الهلال صاحب ال9 ألقاب يسعى للحصول على اللقب العاشر، وجدير بالذكر أن أكثر الأندية السعودية حصولاً على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين هو الأهلي برصيد 13 لقب.

في المقابل يسعى نادي الرائد لتعميق جراح الزعيم بالفوز عليه والإطاحة به من دور ال16 في كأس الملك، يقدم الرائد مستوى جيد في الدوري بالمقارنة بالمواسم السابقة، حيث يحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة، لذلك تأمل جماهيره في الفوز بالمباراة وبلوغ دور الثمانية والسعي نحو إحراز اللقب الأول له في تاريخه، حيث لم يسبق للرائد التتويج بكأس الملك عبر تاريخه.

موعد مباراة الهلال والرائد

يستضيف استاد الملك فهد الدولي مباراة الهلال والرائد اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر لها اليوم الإثنين الموافق 20\12\2021 وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

17:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد ومن هو معلق مباراة الهلال والرائد، أسئلة ترددت كثيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، ومن المقرر أن يتم نقل المباراة على القنوات التالية:

قناة SSC1 HD بتعليق مشاري القرني.

قناة SSC1 SD بتعليق فهد الدريبي.

الأهلي الأكثر حصولاً على اللقب بواقع 13 لقباً.

في المرتبة الثانية يأتي الاتحاد والهلال برصيد 9 ألقاب لكلٍ منهما.

النصر حصل على لقب كأس الملك 6 مرات.

الشباب حقق اللقب 3 مرات.

الاتفاق والوحدة ولكل منهما لقبان.

التعاون لقب واحد موسم 2918\2019.

المباراة الهلال – الرائد البطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموعد والتوقيت الإثنين 20\12\2021 – 20:00 بتوقيت السعودية الملعب استاد الملك فهد الدولي القنوات الناقلة ssc1 hd، sd

الأندية التي حققت كأس الملك السعوديبطاقة المباراة