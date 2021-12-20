أفضل 3طرق لمراقبة واتساب العائلة والأبناء

طرق مراقبة الواتساب، أحياناً نحتاج إلى مراقبة واتساب أبنائنا أو أحبائنا حتى نطمئن على أن لا يصيبهم مكرروه أو أذى نفسي بسبب ما يقوموا بمشاهدته أو أختيار أصدقاء غير صالحين، لذا يكثر البحث عن طرق مراقبة الواتساب حتى يقوم الأبوين بالإشراف الأبوي لحماية أطفالهم من أي أذى قد يصيبهم أو الفضول الذي ينتاب الأطفال أو المراهقين.

3 طرق لمراقبة واتساب

الطريقة الأولى:- من خلال تحميل whats web هو تطبيق مجاني ويمكن تحميله من خلال الماركت الخاص بجوجل بلاي التطبيق سهل الاستخدام ولكن يعيبه كثرة الإعلانات ويمكن الترقية للخطة المدفوعة إن كانت الإعلانات مزعجة بالنسبة إليك أو تتحملها وتكمل بالخطة المجانية للتطبيق.

من خلال جوجل بلاي قم بالبحث عن تطبيق whats web وقم بتحميله على هاتفك المحمول.

من جهاز من ترغب في متابعته قم بفتح التطبيق ومن الثلاث نقاط ستجد واتساب ويب قم بالضغط عليها.

ستقوم الكاميرا بالفتح مع مربع الرمز أو QR code .

ثم قم بفتح تطبيق واتساب ويب الذي قمت بتحميلة وضع الهاتفين في مقابلة بعضهم البعض حتى يتم مسح الرمز.

وهنا ستجد البرنامج قد فتح من خلال التطبيق ويمكنك قراءة جميع المحادثات.

طريقة تفعيل برنامج واتساب ويبالطريقة الثانية لمراقبة واتساب

من خلال واتساب ويب والمتواجد على الموقع الرسمي لواتساب ويب فقط قم بتحميلة على أي جهاز كمبيوتر لديك ومن خلال الهاتف الذي ترغب في مراقبته قم بفتح تطبيق واتساب من الهاتف المحمول ثم من النقاط الثلاث أعلى الصفحة الرئيسية للتطبيق قم بالضغط على واتساب ويب أو الأجهزة المرتبطة ومنها واتساب ويب.

قم بتمرير الهاتف من خلال الكاميرا المفتوحة بعض الضغط على واتساب ويب حتى يتم تعريف الهاتف على الكمبيوتر الخاص بك وقم بجعل التطبيق يفتح بشكل تلقائي على الجهاز المرتبط وبذلك تستطيع بكل سهولة التعرف إلى المحادثات المتواجدة على الهاتف المرتبط بالكمبيوتر وتستطيع متابعة ذويك بدون تعب أو دفع أموال، ما يعيب تلك الطريقة هو عدم إمكانية فتح التطبيق من خلال الكمبيوتر إلا في وجود الهاتف على بعد محدد حتى يتمكن من التعرف عليه.

الطريقة الثالثة لمراقبة الواتساب

هو من خلال التطبيقات المدفوعة الآمنة وبدون إعلانات وفي سرية تامة يوجد العديد من التطبيقات المدفوعة العالمية وهي ليست لمراقبة الواتساب فقط بل هي لمتابعة الهاتف فيمكنك معرفة المحادثات والمواقع التي يدخلها طفلك وتحتاج إلى إشراف أبوي صارم ونتخذ على سبيل المثال أحد تلك التطبيقات وفي مقالات تالية سأقوم بشرح العديد من المواقع العالمية التي تقوم بهذا الدور.

تطبيق spymaster pro

كل ما عليك هو البحث عن اسم التطبيق عبر متصفح جوجل وهو أحد التطبيقات الموثوقة في العالم وهو غير مجاني بل هو برنامج مدفوع كليا وتبلغ قيمة الاشتراك حوالي 8 دولار إلى 10 دولار وهو برنامج مراقبة كاملة على الهاتف وعلى المواقع والمكالمات الهاتفية وقد بلغ تقييم التطبيق من المشتركين بالبرنامج خمس نجوم نظراً للأمان ودقة التطبيق، فقط قم بالتحميل واتبع خطوات التفعيل وراقب أبنائك أينما كانوا.