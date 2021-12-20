رابط نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية

رابط نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث التي تزداد عمليات البحث عنها حالياً فقد كانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد قررت أن يتم منح الطلبة الذين لم يجتازوا الجولتين الاولى والثانية، حيث كانت امتحانات الجولة الثالثة قد اكتملت في الأيام الاخيرة من العام الجاري عام لتحسين درجاتهم، مع العلم أن هذه هي الفرصة الأخيرة لطلاب السنة الثالثة. متوسط ​​2021 للانتقال الي السنة التالية، وقد أكدت مصادر في وزارة التربية العراقية موعد ظهور النتيجة فور أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، فقد كانت لجان الكنترول قد بدأت تصحيح أوراق الامتحانات وجمع الدرجات الطلاب وسيكون اعلان نتائج الطلاب إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم،

حيث كانت وزارة التربية العراقية قد حددت مواعيد امتحانات الدور الثالث لم يستطيعوا تحقيق النجاح في مادة أو أكثر من مادة، حيث بدأ انطلاق اختبارات الصف الثالث المتوسط يوم 6 ديسمبر 2021، واستمر سير الامتحانات وسط الاجراءات الصحية والامنية بسبب كورونان حيث كان أخر أيام الامتحانات يوم الحادي عشر من ديسمبر.

نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

انتهى الطلاب من أداء امتحانات الثالث المتوسط، وقد وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية عده روابط إلكترونية للاستعلام عن نتائج اختبارات الصف الثالث المتوسط وذلك عبر موقع ناجح والنجاح وعبر موقع نتائجنا وعبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، والذي سيتم عبر كافة المحافظات المتواجدة في العراق محافظة بابل ودهوك والانبار واربيل وبغداد والبصرة والسليمانية وكركوك وذي قار وكربلاء الذين يريدون استخراج نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط 2021.

خطوات الاستعلام عن الصف الثالث المتوسط الدور الثالث

ومن الأمور التي تزداد إقبالا حولها مؤشرات البحث على جوجل، الاستفسار عن نتائج الصف الثالث متوسط 2021، الدور الثالث، بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، على النحو التالي:

أولاً يتم قيام الطلاب بالدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

قم باختيار الأيقونة حتي يتم معرفة المزيد عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثالث

ثم قم بعد ذلك بالبدء في كتابة بيانات الطالب وهي الاسم الخاص به وبقية البيانات المطلوبة

ثم قم بعد ذلك تسجيل الرقم الامتحان الخاص بالطالب وذلك حتى يتم الإعلان عن النتائج على الفور.

ومن المنتظر أن يقوم وزير التربية والتعليم في العراق باعتماد نتائج الطلاب والطالبات الصف الثالث المتوسط في كل محافظات العراق خلال الساعات القادمة وسيتم اعلانها الكترونياً في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

ينتظر جميع طلاب الثالث متوسط العراق خلال هذه الساعات اعلان وزارة التربية العراقية عن الموعد الذي سيتم فيه اعلان نتيجة الدور الثالث لمرحلة الثالث متوسط علي مستوى كافة المدارس والمدن العراقية، حيث من الممكن اعلان النتيجة بين الحين والآخر فور الانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة كافة التقديرات والعلامات الخاصة بالطلاب وسيتم إعلانها للجميع الكترونياً عبر الانترنت، حيث هناك عدد كبير من المواقع الالكترونية في العراق التي من المنتظر أن تقوم بإعلان كافة نتائج الثالث المتوسط دور شهر ديسمبر الدور الثالث ومن أبرز هذه المواقع التي ينتظر جميع الطلاب قيامها بإعلان النتيجة فور إصدارها هي موقع نتائجنا وموقع ناجح وموقع النجاح وموقع شبكه اخبار الناصرية.