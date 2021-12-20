اعرف موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي والقنوات الناقلة للمباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين

موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي، متابعي الدورس السعودي يبحثون الوقت الحالي عن موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي والقنوات الناقلة للمباراة، حيث يبحثون عن موعد مباراة من ضمن مبارايات ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفيين للمحترفين، وسوف يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل جولة ضمن دور السادس عشر من عمر كأس الملك للعام 2021-2022، حيث جولة بين النادي الأهلي السعودي وبين نظيره الفيصلي السعودي، وسوف نوضح لكم بمقال اليوم موعد المباراة والقناة الناقلة للقاء بين الفرقتين.

مباراة الأهلي ضد الفيصلي

يتساءل جماهير الأهلي السعودي والفيصلي السعودي عن موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي، والتي تعد واحدة من المبارايات القوية بين الفريقان، والجدير بالذكر أن الأهلي السعودي قام بتوديع النسخة الماضية مبكرًا من دور السادس عشر، حيث خسر أمام فريق العين بهدفين دون أي رد منه، ولهذا السبب يسعى هذه المرة وبكامل قوته إلى تكرار الخسارة من جديد في هذا الموسم أيضًا، خصوصًا أن آخر تتويج للبطوله له كان عام 2016، فضلًا عن أنه خسر نهائي عام 2017، أما الفيصلي السعودي فهو الحامل لبطولة الكأس الموسم الماضي حيث تمكن من الفوز على فريق التعاون في الجولة النهائية، ولهذا السبب نتوقعها جولة قوية وعنيفة بين الفريقان، خصوصًا أن هدف الاثنين هو الفوز ولدى كل فريق دافع قوي من أجل تحقيق الفوز، ففريق الأهلي يرغب في الفوز وعدم الخروج باكرًا من الدوري، بينما الفيصلي يرغب في تحقيق الفوزوتحقيق انتصارًا كما حقق المرة الموسم الماضي.

موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي والقناة الناقلة للمباراة

للذين يتساءلون عن موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي، فسوف تنطلق غدًا الثلاثاء الموافق الحادي والعشرون من شهر ديسمبر لعام 2021، وذلك على أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل، حيث تنطلق صافرة البداية عند الساعة الخامسة و25 دقيقة على توقيت جمهورية مصر العربية، بينما عند الساعة السادسة و25 دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف يتم إذاعة المباراة على قناة ssc 1 الأولى، ونتوقع جولة ممتعة قوية بين الفريقان بإذن الله، لذا نتمني لكم مشاهدة ممتعة بإذن الله.