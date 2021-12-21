رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط 2021 الدور الثالث epedu.gov.iq جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث وذلك اليوم 21 كانون الأول من شهر ديسمبر 2021، بعد أيام من انتظار الطلاب لنتائج المحاولة النهائية للطلاب لاجتياز هذا العام الطويل، والتي لم تكتمل بعد على الرغم من جهود الطلاب بعد اجتياز الامتحانات مطلع شهر ديسمبر الجاري، ويشعر الطلاب بالقلق لأن هذه فرصتهم الأخيرة للنجاح هذا العام والتقدم إلى المستوى التالي، وقد كشفت مصادر من وزارة التربية العراقية أن نتيجة الثالث متوسط 2021، الجولة الثالثة سيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من جميع إجراءات التصحيح والمتابعة والمراجعة يمكن تنزيل نتائج الطلاب إلكترونيًا عبر موقع الويب.

نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

من المقرر إعلان نتائج امتحانات السنة الثالثة المتوسطة لجميع الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثالث فور انتهاء مراك التصحيح من كلفة عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب ومراجعة كافة الاختبارات للطلاب، وبعد ذلك سيتم رفع جميع النتائج الكترونياً، يوفر موقع نجاح بالإضافة إلى موقع النجاح وموقع نتائجنا وكذلك موقع السومرية نيوز خدمة نشر النتائج لكل الطلاب في جميع المحافظات، كما سيتم نشر النتيجة رسمياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد أفادت بأنه سيتم الإعلان رسمياً عن نتائج العام الثالث المتوسط 2021 خلال ساعات قليلة، وذلك بعد أن تم استكمال كافة الأعمال المتعلقة بتصحيح دفاتر الطلاب الامتحانية ومراجعتها علي مستوي كافة محافظات العراق المنتشرة من الشمال للجنوب، وكذلك متابعة الملاحظات. لمعرفة النتائج بمجرد توفرها ، اتبع الخطوات التالية: