Quick Query رابط تحميل نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2021 pdf بدون رقم امتحاني

تصدر رابط تحميل نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني التكميلي والثالث 2021 pdf بدون رقم امتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية عمليات البحث بشكل ملحوظ لمعرفة نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث، حيث أكدت وزارة التربية العراقية ان النتائج من المقرر ان يتم إصدارها خلال الساعات المقبلة وذلك فور الانتهاء من إتمام تصحيح الإجابات لامتحانات الثالث متوسط 2021.

نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني التكميلي والثالث 2021

وينتظر نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني التكميلي والثالث 2021 عدد كبير من الطلاب العراقيين الذين يأملون في تخطي الدور الثالث لكي يصعدوا إلي الادوار الأعلي ، فالطالب الراسب في مادة او مادتين في الدور الاول والثاني هو الذي خاض اختبارات الدور الثالث لتحسين نتيجته وتخطي المرحلة.

لكن اذا لم يجتاز الدور الثالث فيعد راسب وليس لديه فرصة ثانية للتحسين ولكن يعيد من الدور الأول من جديد .

وتحسم نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثالث 2021 فرصة جيدة جدآ وضعتها وزارة التعليم العراقية بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي على تخويل هيئة الرأي في وزارة التربية صلاحية منح الدور الثالث ، الذي يعد بمثابة طوق نجاة لكثير من الطلاب الراسبين في مادة او مادتين من الدور الأول والثاني ، الدور الثالث يمنحهم الفرصة لكي يجتازوا المرحلة وينتقلوا إلي المراحل الأعلي.

تحميل نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني التكميلي والثالث 2021

أكدت وزارة التعليم بالعراق انه يجري الأن الانتهاء من تصحيح الاختبارات الخاصة بالدور الثالث متوسط الثالث. وسوف تظهر النتائج فور الانتهاء من إتمام التصحيح ، وذلك منتظرا خلال الساعات القليلة المقبلة.

يمكن للطلاب الذين خاضوا اختبارات الدور الثالث 2021 متوسط الثالث تحميل نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني التكميلي والثالث 2021، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة الآتية:

الذهاب إلي البوابة الرسمية الخاصة بموقع وزارة التربية العراقية.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

ينقر الطالب علي أيقونة ” النتائج “، لامتحانات الثالث متوسط 2021 الدور الثالث.

يقوم الطالب بكتابة بياناته بصورة صحيحة في الخانات المخصصة.

ومن ثم الضغط علي زر “عرض النتائج “، لتظهر له بيان بدرجاته التي حصل عليها في اختبارات الدور الثالث لتحسين نتيجته.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية العراقية أنه من المقرر إعلان نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثالث 2021 في جميع المحافظات والمديريات العراقية. وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2021.

وأوضحت المصادر أنه تم الانتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحاناية الخاصة بالطلاب وتم البدء في رصد وجمع الدرجات وذلك تمهيدا للإعلان النهائي عن ظهور النتيجة.