أسماء المرشحين لوظائف النيابة العامة 1443 نتائج قبول وظائف النيابة العامة الإدارية pp.gov.sa

أسماء المرشحين لوظائف النيابة العامة 1443 فقد ازداد البحث بصورة كبيرة عن نتائج قبول وظائف النيابة العامة 1443 الإدارية، بعد أن أعلنت النيابة العامة منذ قليل أسماء المرشحين والمرشحات لشغل وظائف النيابة العامة الإدارية، وكان قد تم الإعلان عن هذه الوظائف بتاريخ 09\04\1443، ويجب على المرشحين التوجه إلى أقرب فرع للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التعيين والفحص الطبي اللازم، كما يجب على المقبولين ضرورة تجهيز كافة الأوراق والمستندات الثبوتية اللازمة لمطابقة المستندات ولاستكمال الإجراءات.

وقد تمت عملية المفاضلة والاختيار بين المتقدمين وفق الشروط والضوابط الموضوعة وبشفافية كبيرة، حيث تم انتقاء أفضل العناصر لهذه الوظائف، وشددت النيابة العامة على المرشحين أن هذا الترشيح هو ترشيح مبدئي يستلزم بعض الاجراءات لاستكمال التوظيف، لذلك يجب عليهم التوجه إلى مقر النيابة العامة ومعهم كافة المستندات المطلوبة للمطابقة، ونحن هنا في موقع “ثقفني” المتميز سوف نوافيكم بكافة الأخبار المتعلقة بالمرشحين والمرشحات، كما سوف نترك لكم رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين وطريقة الاستعلام.

أسماء المرشحين لوظائف النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة عبر موقعها الرسمي عن أسماء المقبولين مبدئياً لوظائف النيابة العامة للجنسين الوظائف الإدارية، ونبهت على المتقدمين ضرورة الدخول على رابط pp.gov.sa للاستعلام عن النتيجة، كما يجب على المقبولين ضرورة الحضور في المواعيد المحددة لمطابقة المستندات ولاستكمال الإجراءات وللفحص الطبي، ومن يتخلف عن المواعيد المحددة يعد تخلي منه عن أحقيته في الترشيح لهذه الوظائف، ولا يحق له الرجوع على الجهات المختصة في أي شيء.

رابط نتائج وظائف النيابة العامة الإدارية 1443

كما ذكرنا سابقاً فإن الاستعلام عن هذه الوظائف يكون إلكترونياً عن طريق رابط pp.gov.sa، وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة والتي سوف نذكرها فيما يلي:

الدخول على رابط pp.gov.sa الإلكتروني.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

النقر على أيقونة “وظائف النيابة العامة الإدارية”.

الضغط على أيقونة “استعلام”.

النيابة العامة السعودية

تهتم النيابة العامة السعودية بتحقيق العدالة لكافة أبناء الوطن وكذلك حماية الحقوق والحريات. وتعمل على نصرة المظلوم وأخذ الحق من الظالم. وتحتاج لبعض الوظائف الإدارية الهامة التي تساعدها على أن تقوم بدورها على أكمل وجه. وتعد الوظائف في النيابة العامة من أهم وأرقى الوظائف في المملكة. لذلك هناك تنافس كبير بين المتقدمين للحصول على هذه الوظائف. وتحرص النيابة العامة على انتقاء الموظفين العاملين بها. ويكون ذلك من خلال شروط وضوابط موضوعة ومن خلال اختبارات ومقابلات شخصية.