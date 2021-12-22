رابط التسجيل في مسار التميز للابتعاث وزارة التعليم في عدة تخصصات عبر ksp.moe.gov.sa

ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط التسجيل في مسار التميز للابتعاث وزارة التعليم للعام 2022 – 2023، فقد أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن إطلاق النسخة الثانية من نظام التميز للابتعاث للعام 2022 – 2023، وهو أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ويعد ابتعاث خادم الحرمين الشريفين الخارجي من أهم الأشياء التي تشغل بال الكثير من الراغبين في الابتعاث الخارجي، ويتم التسجيل والتقديم عبر رابط منصة سفير للتقديم ksp.moe.gov.sa، ويكون التقديم إلكتروني وذلك وفق بعض الشروط والضوابط الموضوعة والمعلنة، وسوف تتم المفاضلة والاختيار بين المتقدمين بناءً على هذه الشروط والضوابط.

ويهدف الابتعاث الخارجي إلى الاستثمار في القدرات البشرية، ورفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات حتى يواكبوا التطور العلمي الكبير في شتى المجالات، من خلال ابتعاث الطلاب النابغين للجامعات المتميزة عالمياً، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز سوف نستعرض معكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع، من رابط تقديم مسار التميز للابتعاث وموعد التقديم وماهي الشروط المطلوبة وكذلك التخصصات المطلوبة.

مسار التميز للابتعاث وزارة التعليم

وقد أعلن محمد بن أحمد السديري نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، أن إطلاق النسخة الثانية من مسار التميز للابتعاث جاء استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة، في خلق جيل قادر يمتلك العلم والمعرفة ووفق رؤية المملكة 2030، وتوفير كوادر شبابية قادرة على صنع المستقبل والاستثمار في الشباب، حيث أن التعليم هو قاطرة التنمية ولذلك تعطي المملكة التعليم اهتمام كبير، وتوفر له كل سبل النجاح وكل مقومات التطور.

التخصصات المطلوبة

(الموارد البشرية – الإعلام وعلوم الاتصال – السياحة والفندقة – الخدمة الاجتماعية – علم الاجتماع – الرياضة والإدارة الرياضية – العلوم السياسية والعلاقات الدولية – الثروة السمكية – غابات ومراعي).

أن يكون سعودي الجنسية.

حسن السير والسلوك ولم يحكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

الحصول على قبول مباشر وغير مشروط في إحدى التخصصات والمؤسسات التعليمية المحددة وذلك للحصول على الدرجات العلمية المختلفة درجة الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس على ألا يكون البرنامج المقبول فيه تنفيذياً.

أن تكون الدراسة في دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية.

يشترط الانتظام في الدراسة.

يجب إحضار معادلة معتمدة من وزارة التعليم لمن تحصل على المؤهل من خارج المملكة.

جميع المستندات والأوراق الثبوتية مكتملة وصحيحة.

اجتياز المفاضلة في التخصصات المتاحة.

الشروط المطلوب توافرها في المتقدمينموعد التقديم في مسار التميز للابتعاث وزارة التعليم

التقديم متاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 17\05\1443 الموافق 21\12\2021 وينتهي يوم الخميس بتاريخ 04\10\1443 الموافق 05\05\2022.

الدخول على رابط منصة سفير التقديم ksp.moe.gov.sa.

اختيار 5 جامعات ترغب في التقديم عليها.

أدخل البيانات التالية (المرحلة – الدولة – مجال الدراسة – اسم الجامعة باللغة الإنجليزية – التخصص).

قم برفع كافة المستندات المطلوبة على موقع سفير التقديم ثم قم بالنقر على إرسال.

طريقة التقديم في منصة سفير التقديم