شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين والعاطلين والمطلقات من الأمور التي يبحث عنها الآلاف في المملكة السعودية بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء التنفيذ في نظام الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة، فهل يستحق الموظف المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 وفى هذا الصدد كشفت الوزارة عن شروط الضمان الاجتماعي المطور1443، وكيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ولهذا قمنا بإعداد هذا التقرير لعرض شروط القبول في الضمان الاجتماعي الجديد والفئات المستحقة في الضمان الاجتماعي المطور ورابط التقديم في منصة الضمان الاجتماعي الجديد، فتابعونا.

شروط الضمان الاجتماعي للموظفين

أكد السيد سلطان الجرس وكيل وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عبر مداخلة تليفونية على قناة خليجية أن لا توجد فئة مستبعدة من الاستفادة بمعاشات الضمان الاجتماعي المطور، وأكد أن معيار الاستبعاد يكون على حسب الدخل الكلي للأسرة، فإذا كان دخل الأسرة و دخل الفرد أقل من الحد الأدنى لمعاشات الضمان الاجتماعي ولا يحقق احتياجات الأسرة يحق لهم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، أما إذا كان الدخل الكلي للأسرة أعلى من الحد الأدنى المانع للصرف فلا يشملهم المعاش.

شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة في النظام الجديد يشمل التطوير في الفئات المستهدفة من النظام، حيث يشمل نظام الضمان الاجتماعي المطور الموظف وغير الموظف، والمتقاعدين على المعاش، حيث اعتمدت الوزارة في شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور على معيار القدرة المالية في توفير الأسرة لاحتياجاتها الأساسية، ولا يعتمد نظام الاستحقاق الجديد على معيار عمر المستفيد.

على الجانب الآخر يشمل نظام الضمان المطور على تأهيل الشباب وتدريبهم لتأمين وظائف مناسبة لهم، حيث تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من تطوير نظام الضمان الاجتماعي الحالي إلى تحويل المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي من حالة الاحتياج إلى حالة الإنتاج، وفى ضوء هذا تم التنسيق بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية بهدف لتوفير الدورات التدريبية والتأهيلية لأفراد الأسرة القادرين على العمل، والهدف من ذلك هو تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع طموح في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030.

الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

تعتبر المرأة المطلقة من الفئات المستهدفة في نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفئة المطلقات في السعودية للعمل على توفير المساعدات المالية التي توفر لها العائد المالي التي تمكنها من مواجهة تحديات الحياة اليومية وتوفير الاحتياجات الأساسية لها، حيث توفر الوزارة للمطلقة من خلال معاش الضمان الاجتماعي المستحقات المالية التي تنفق بها على نفسها وعلى أولادها، في ظل الظروف المعيشية الصحية، ومن أهم شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات هو أن تكون المطلقة منفصلة عن أسرتها في المسكن وتعيش في منزل خاص بها، فلم يكن شروط الاستقلال في المسكن من شروط استحقاق المطلقة للمعاش في نظام الضمان الاجتماعي القديم، وفيما يلي شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمطلقة 1443:

أن تكون المرأة المطلقة تعيش منفصلة في منزل مستقل بها، بحيث تكون منفصلة عن أسرتها. يشترط النظام أن تكون المطلقة مقيمة بشكل دائم في المملكة. عدم امتلاك المطلقة لأي مصدر دخل يعيلها أو يعيل أولادها. يجب أن يكون للمطلقة حساب بنكي حتي تتمكن الوزارة من تحويل المعاش من خلاله لها. يجب ألا تكون المستفيدة موظفة في أي جهة. كما يشترط أن يكون طليق المستفيدة سعودي الجنسية. يجب أن تكون المطلقة سعودية الجنسية حتي تستحق معاش الضمان، ولكن من شرط الجنسية الفئات التالية: تم استثناء من شرط الجنسية زوجة الرجل السعودي وأرملته ومطلقته، اللواتي لديهن أبناء سعوديين، ولكن يجب أن تكون الإقامة لها والأبناء بشكل دائم في السعودية.

الأرامل ذوات الأيتام، ويشترط أن تكون لديهم بطاقة تنقل سارية المفعول.

الأفراد ذوو الإعاقة، يشترط أن يكون معهم بطاقة تنقل سارية الصلاحية.

الأيتام، وأن يكون بحوزتهم بطاقات تنقل سارية.

أبناء الأرملة السعودية من رجل غير سعودي مع وجود إثبات رسمي للزواج.

أبناء المطلقة السعودية من رجل غير سعودي مع تقديم أثبات رسمي للزواج.

الحد المانع لصرف الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن كافة تفاصيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، كما كشفت الوزارة عن الحد المانع للضمان، فالحد المانع لصرف الضمان هو قيمة الدخل الشهري للفرد المستفيد أو للأسرة التي لا يجب تجاوزها حتي لا يمنع من الاستحقاق، ويتم تحديد الحد المانع للضمان الاجتماعي حسب عدد الأفراد في المستفيد، ويعتبر شرط عدم تجاوز الحد المانع للضمان من أهم شروط الضمان الاجتماعي المطور، وفيما يلي عرض مفصل لقيمة الاستحقاق الشهري لمعاش الضمان الاجتماعي والحد المانع للضمان حسب عدد أفراد الأسرة:

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يستهدف نظام الضمان الاجتماعي الجديد الفئات الأشد حاجة في المجتمع، ويهدف نظام الضمان الاجتماعي الجديد الى تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المالية للأسرة لتوفير الحاجات الأساسية لهم وتوفير الآليات التي تساهم في توفير المساعدات للأسر الأكثر احتياجا في حال حدوث أزمات أو كوارث، وتأمين التدابير اللازمة للمساهمة في حل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، والقضاء على مشاكل الفقر والبطالة في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030، وفيما يلي عرض لشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

يجب أن يكون المستفيد من نظام الضمان الاجتماعي المطور حاملا للجنسية السعودية، وأن يكون المستفيد مقيما إقامة دائمة في الأراضي السعودية ولكن تم استثناء هذه الفئات من الشرط الأول: أن تكون المرأة غير السعودية متزوجة من رجل يحمل الجنسية السعودية.

أبناء المرأة الأرملة والمطلقة من زوج لا يحمل الجنسية السعودية.

المرأة المطلقة أو المرأة الأرملة لا تحمل الجنسية السعودية ولها أبناء سعوديون.

الأرامل ذوات الأيتام اللاتي يحملن بطاقات تنقل.

الأيتام الذين يملكون بطاقات تنقل سارية.

الأشخاص ذوي ألأعاقه الذين يملكون بطاقات تنقل سارية.

من شروط الاستحقاق ألا يتجاوز دخل الأسرة أو الفرد المستقل الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي، حيث يعادل الحد الأدنى للمعاش للعائل 1100 ريال سعودي 550 ريال سعودي عن كل فرد في الأسرة.

يشترط النظام الجديد عدم إقامة المستفيد في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي تنفق عليها الدولة كمراكز الرعاية الصحية والاجتماعية والسجون والمستشفيات وما في حكمها.

تشترط الوزارة ألا يمتلك المستفيد من المعاش لأصولًا ذات قيمة عالية.

التزام المستفيد من معاشات الضمان بمتطلبات الوزارة التي تتعلق بالخدمات الاجتماعية والمتطلبات الخاصة بالصحة والتدريب والتعليم.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن كيفية التقديم في الضمان الاجتماعي المطور عن طريق الإنترنت، حيث يحقق الضمان الاجتماعي المطور أحد أهداف الحماية الاجتماعية بهدف دعم الفئات الأكثر حاجة من مستحقي الزكاة في المملكة لتعزيز جودة حياتهم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، كما يستهدف الضمان الاجتماعي المطور توفير المستوي اللائق من الحياة لهم من خلال توفير الدعم النقدي الشهري للأسر الأكثر حاجة في المجتمع وتمكين المستحقين القادرين على العمل منهم من خلال تزويدهم ودعمهم من خلال تقديم المكنات التي تساعدهم على الاعتماد على الذات من خلال تدريبهم وتأهيلهم، وتحولهم إلى أشخاص منتجين في المجتمع، وفيما يلي خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

الولوج إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية. تسجيل الدخول على المنصة من خلال إدخال البيانات التالية: اسم المستخدم.

كلمة السر. في حال عدم وجود حساب على المنصة اضغط على أيقونة “تسجيل جديد”. كتابة البيانات المطلوبة التالية في الفراغات. رقم الهوية الوطنية.

تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.

إدخال رقم الهاتف الجوال. قم بإدخال رمز التحقق الذي تم إرساله على الهاتف الجوال. أنقر على أيقونة الإقرار والموافقة على التعهد للتمكن من استكمال التسجيل. يجب عليك إرفاق المستندات المطلوبة ورفعها على الموقع بشكل إلكتروني. اضغط على كلمة “إرسال”. وبهذه الخطوات تكون قد انتهت عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

رابط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن بداية تنفيذ نظام الضمان الاجتماعي المطور يكون بتاريخ 20 نوفمبر2021 ميلادية، وأطقت الوزارة منصة الضمان الاجتماعي المطور لتقديم الخدمات الإلكترونية للفئات المستفيدة من معاشات الضمان، ومن خلال المنصة يمكن للمستفيدين التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد والاستفادة من خدمة الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي إلكترونيا دون الحاجة للذهاب لمقرات وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي.

رقم هاتف الضمان الاجتماعي المجاني الموحد

تسعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تسهيل التواصل مع المواطنين من خلال توفير عدة طرق للتواصل مع منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لنظام الضمان الاجتماعي المطور، وفيما يلي عرض مفصل لهذه الطرق:

يمكن الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي المجاني 8001222777.

الاتصال على رقم الضمان الموحد 11911.

التواصل من خلال صندوق البريد 12484 عبر إرسال رسالة.

التواصل مع فريق خدمة العملاء عبر الرمز البريدي 11157.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية

منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة للعمل بالتوازي مع منصة الضمان الاجتماعي الحالية، حيث بتم النقل حتي شهر مايو2022 بشكل تدريجي، وبعدها تقوم الوزارة بوقف العمل في المنصة الحالية بعد نقل كافة بيانات المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي إلى المنصة الجديدة، ومن خلال التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية يمكنكم تعبئة بيانات الملف الموحد، ويتضمن الملف الموحد على البيانات التالية:

بيانات الممتلكات.

بيانات التعليم.

بيانات العمالة.

بيانات التابعين.

بيانات المستفيد.

بيانات خاصة بسكن المستفيد.

بيانات دخل المستفيد.

تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمسجلين في منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل الدخول على منصة الضمان الاجتماعي الجديد من خلال إدخال بيانات الدخول الخاص به، ولا يجب الإفصاح ببيانات الدخول الخاصة بك لأي شخص حتي لا يتم استغلال البيانات الخاصة بك من خلال الاطلاع على بيانات الملف الموحد الخاص بكل مستفيد، وفيما يلي خطوات تسجيل الدخول على المنصة:

الضغط على رابط منصة الضمان الاجتماعي الموحد. كتابة اسم المستخدم بشكل صحيح. إدراج كلمة المرور الخاصة بك. إدخال رمز التحقق المرئي. اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المحتوي عن آخر قرارات نظام الضمان الاجتماعي المطور الشروط ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق الإنترنت مع عرض شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين والعاطلين وشروط استحقاق الضمان الاجتماعي للمطلقات مع تقديم كافة شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443.