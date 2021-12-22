رابط موقع الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 طريقة تسجيل في منصة الدعم sbis

نوفر رابط موقع الضمان الاجتماعي الجديد المطور للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443، حيث وفرت الوزارة منصة خاصة للضمان الاجتماعي المطور يتم التقديم من خلالها على البرنامج المعلن عنه رسمياً، وذلك بعد نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إلى بوابة الضمان الاجتماعي الجديدة، وتستقبل منصة الضمان الاجتماعي في الوقت الحالي طلبات التسجيل من كافة الفئات المجتمعية ممن يتوافر لديهم شروط الأهلية والاستحقاق وفق الآلية الجديدة، أما فيما يتعلق بالمستفيدين الحاليين، فيمكنهم التقديم على البرنامج وتعبئة الملف الموحد للوقف على مدى توافر شروط الضمان الجديد عليهم من عدمه، ومنحتهم الوزارة مهلة ستة أشهر من تاريخ إطلاق النظام، وسيتم خلال هذه الفترة نقل كافة المستحقين بصورة تدريجية بعد مراجعة بياناتهم ودراسة حالتهم، ومن يرغب في معرفة الحد المانع للضمان الاجتماعي أو الإطلاع على شروط الضمان المطور 1443، والتعرف على طريقة حساب الضمان الجديد يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.

رابط موقع الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور وأنشأت له منصة خاصة وهي منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو بوابة الضمان الجديدة لاستقبال طلبات تقديم الضمان المطور 1443 من كافة المستحقين للدعم الحكومي، وتم تجهيز هذه البوابة لاستقبال كافة الطلبات التي تتعلق بخدمات الضمان الاجتماعي، حيث يمكن من خلالها إنشاء حساب جديد أو إصدار مشهد الضمان للجامعات أو للجهات الأخرى الطالبة.

ولكي يتمكن المستحق من استخدام المنصة الإلكترونية، فيجب عليه أولاً إنشاء مستخدم جديد على الموقع، ولإنشاء المستخدم فأنت بحاجة إلى رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري ورقم الجوال الخاص بك حتى تتمكن إنشاء الحساب في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية، ثم استكمال عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي بتعبئة البيانات المطلوبة.

وأضحت الوزارة أن الهدف من إنشاء منصة الضمان المطور هو تقديم الدعم المناسب للأفراد الأشد حاجة بالمجتمع المستفيدين من برامج الدعم الحكومية، إلى جانب تسهيل وتيسير عملية معالجة الطلبات المقدمة من جانب المواطنين والمستحقين والحفاظ على ملفهم الشخصي في الضمان، بالإضافة إلى التقييم العادل وفق شروط الأهلية والاستحقاق الموضحة من جانب الجهة المختصة، ويمكنكم الحصول على رابط موقع الضمان الاجتماعي الجديد للتقديم أو استعلام نتائج أهلية الضمان من خلال التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور

يتاح التقديم على الضمان الاجتماعي من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة الدعم الاجتماعي باتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، ثم تعبئة البيانات المعروضة أمامك (الهوية – الجوال – تاريخ الميلاد – كلمة المرور)، ثم دخال رمز التحقق لتوثيق وتفعيل الجوال في حسابك الشخصي، وبذلك يتم تسجيل حساب مستخدم جديد بنجاح.

وهنا يجب العلم أن الحساب الذي تم إنشاءه عبر منصة الدعم الاجتماعي ما هو إلا مستخدماً لكي تمكن المستحق من تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي فقط، وليس التقديم على البرنامج، عليك تعبئة الهوية وكلمة المرور، ثم تسجيل دخول الضمان الاجتماعي لتعبئة الملف الموحد الذي يبدأ بالمعلومات الشخصية التي تتكون من بيانات ثابتة ومسترجعة وجديدة.

فالثابتة هي التي لا يمكن تعديلها، والمسترجعة هي المعروضة من الجهات الحكومية ويمكن التعديل عليها في حال اختلاف البيانات المسجلة، والجديدة هي المطلوب إضافتها ضمن بيانات الملف، ويأتي ضمن المعلومات الشخصية ضرورة الإجابة على الأسئلة المطروحة وهي حالة المُتقدم الاجتماعية ومن مستفيدي الضمان أو من من أصحاب الإعاقة أم لا، ثم تعبئة رقم حسابه المصرفي أو البنكي “آيبان”، وأخيراً النقر على حفظ والتالي”، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي من خلال الفيديو التالي:

والجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي الجديد تم تعديل شروط التقديم عليه ليشمل فئات أكثر من البرنامج السابق، حيث تم تطوير النظام لتلبية الاحتياجات الأساسية لكافة مستحقي الدعم لضمان توفير الحياة الكريمة لهم في ظل التقلبات الاقتصادية والأزمات والكوارث، ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الموحد 1443، ومعرفة شروط الضمان الاجتماعي للموظف أو العاطل يمكنه ذلك الآن.