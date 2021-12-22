نتيجة مباراة الأهلي والرجاء كأس السوبر الإفريقي 2021

مباراة الأهلي والرجاء كأس السوبر الإفريقي 2021 ستكون أرضية ملعب ستاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري مسرحاً لإقامة مباراة الأهلي والرجاء في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2021، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، وذلك بحضور كبير من قبل جماهير الفريقين في دولة قطر.

وينتظر جماهير كرة القدم العربية والإفريقية مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد أن توقفت المسابقات المحلية في مختلف الدول العربية خلال الأيام الماضية بسبب إقامة بطولة كأس العرب 2021، والتي قد شارك فيها 16 منتخباً في الفترة الماضية، والتي قد تمكن المنتخب الجزائري من التتويج بها.

ويدخل النادي الأهلي المصري بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وعينه على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي، والحفاظ على لقب البطولة التي تُوج بها نادي القرن الإفريقي الموسم الماضي على حساب نهضة البركان المغربي، واستطاع الأهلي المصري بلوغ مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بعد أن تُوج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021 للمرة العاشرة في تاريخ النادي الأحمر.

على الجانب الآخر فإن فريق الرجاء الرياضي المغربي يأمل هو الآخر في إسعاد جماهيره والفوز على النادي الأهلي المصري والتتويج بلقب البطولة الإفريقية، حيث استطاع الرجاء الرياضي المغربي التأهل لمباراة كأس السوبر الإفريقي بعد أن تمكن من التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية عام 2021.

موعد مباراة الأهلي والرجاء

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF قد حدد يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر ديسمبر من أجل أن تُقام مباراة كأس السوبر الإفريقي 2021، وذلك على ملعب نادي السد بدولة قطر، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة والمنتظرة بين الأهلي والرجاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدار البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

بدورها قامت شبكة قنوات bein SPORTS بالإعلان عن نقلها بشكل رسمي لأحداث مباراة الأهلي والرجاء في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2021، وذلك من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD1، على أن يتولى مهمة التعليق على مباراة الأهلي والرجاء المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، بالإضافة إلى بدء الاستديو التحليلي قبل مباراة الأهلي والرجاء على القناة ذاتها، على أن يكون الاستديو التحليلي قبل بداية ضربة بداية المباراة بنحو ساعة.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

بدأت قبل قليل أحداث مباراة الأهلي والرجاء في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2021، وسنتابع وإياكم أهم أحداث ونتيجة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي، حيث يسعى كلا الفريقين للتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، وقد مرت حتى الآن عشر دقائق على بداية أحداث امباراة، والنتيجة هي التعادل السلبي.