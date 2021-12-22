شروط مسار التميز للابتعاث الخارجي منصة سفير التقديم 2022

شروط مسار التميز للابتعاث الخارجي هي مجموعة من الضوابط التي قدمتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مؤخرًا وذلك عقب الإعلان عن موعد التقديم على الابتعاث الخارجي والإعلان أيضًا عن شروط الابتعاث الخارجي 1443 لجميع الطلاب والطالبات في مراحل تعليمية مختلفة مثل البكالوريوس والماجستير أيضًا، ويسأل الكثير من الطلاب ما هي تخصصات مسار التميز للابتعاث بالإضافة إلى كيفية التسجيل في مسار التميز للابتعاث الخارجي من أجل المبادرة في إرسال الطلب، لهذا سنتعرف على الأوراق المطلوبة في التقديم في منحة مسار التميز للابتعاث والشروط المطلوبة.

شروط مسار التميز للابتعاث

قامت وزارة التعليم بالمملكة بالإعلان مسبقًا عن شروط مسار التميز للابتعاث الخارجي التابع لها من أجل الالتحاق بعدد كبير من الجامعات المنتشرة في أرجاء العالم، وقد أتت الشروط متمثلة في:

أن يكون الطالب أو الطالبة من الحاصلين على الجنسية السعودية وأن يكون معروف عنهم حسن السمعة.

ضرورة أن يكون المتقدمين معروف عنهم حسن السير والسلوك والسمعة وألا يكونوا قد تورطوا في أي قضية وحُكم عليهم.

الالتحاق بتخصص واحد فقط من التخصصات المتوفرة من خلال موقع التقديم.

ضرورة الالتزام بالمناهج الدراسية والانتظام مع انطلاق العام الدراسي.

معادلة الشهادات التعليمية في حال الحصول عليها من الخارج.

تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة من خلال الموقع الخاص بالتقديم وهو سفير التقديم (ksp.moe.gov.sa).

الأوراق المطلوبة للقبول في منحة مسار التميز

أما عن الوثائق التي يتعين تقديمها من خلال برنامج سفير التقديم من أجل الالتحاق بمنحة مسار التميز للابتعاث فهي متمثلة في التالي:

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية للطلاب، ويشترط أن تكون ما زالت سارية.

الحصول على جواز سفر ساري المدة وتقديم صورة منه.

أن يكون لدى المتقدمين عنوان وطني، وتقديم شهادة المؤهل التعليمي المصدق عليه من خلال الوزارة.

تقديم صورة من سجل الأسرة، بالإضافة السجل الأكاديمي للطالب.

موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 2022

ينبغي المبادرة في التقديم في برنامج الابتعاث الخارجي وتقديم الأوراق اللازمة قبل أن ينتهي موعد التسجيل وذلك في الخامس من شهر مايو للعام الميلادي الجديد وعقب مرور الموعد سيتم الإعلان عن النتائج.